СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Запрет для партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) участвовать в мероприятиях в РФ явно не улучшает российско-германские отношения, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Что касается действующей там правящей партийной коалиции, вот тут, я думаю, причины очевидны. Они реально испугались, если хотите, непарламентским словом говоря, "наложили в штаны", что вполне очевидно, партайгеноссе (канцлер Германии Фридрих - ред.) Мерц решил, что если они (члены АдГ - ред.) прокатятся в Россию, то впоследствии это аукнется его коалиции, и оттуда им погрозили пальчикам. Почему они это сделали, не знаю, но это явно не улучшает российско-германских отношений", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

В среду лидер АдГ Алиса Вайдель сообщила, что в РФ вместо четырех политиков отправится лишь эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре, отметив важность сохранения диалога с РФ. Новостной портал Tagesschau сообщал, что Вайдель раскритиковала своего однопартийца Райнера Ротфусса за то, что тот не анонсировал встречу с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. По данным портала, на данный момент обсуждается также возможность исключения Ротфусса из фракции.

Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы якобы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния".