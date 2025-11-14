Рейтинг@Mail.ru
Медведев объяснил запрет для АдГ на выезд из Германии в Россию - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 14.11.2025 (обновлено: 00:49 15.11.2025)
https://ria.ru/20251114/medvedev-2055080169.html
Медведев объяснил запрет для АдГ на выезд из Германии в Россию
Медведев объяснил запрет для АдГ на выезд из Германии в Россию - РИА Новости, 15.11.2025
Медведев объяснил запрет для АдГ на выезд из Германии в Россию
Запрет для партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) участвовать в мероприятиях в РФ явно не улучшает российско-германские отношения, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-14T20:43:00+03:00
2025-11-15T00:49:00+03:00
россия
германия
сочи
дмитрий медведев
штеффен котре
хдс/хсс
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014682929.html
россия
германия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, сочи, дмитрий медведев, штеффен котре, хдс/хсс, единая россия, в мире
Россия, Германия, Сочи, Дмитрий Медведев, Штеффен Котре, ХДС/ХСС, Единая Россия, В мире
Медведев объяснил запрет для АдГ на выезд из Германии в Россию

Медведев заявил, что партию АдГ в Германии обвиняют чуть ли не в госизмене

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Запрет для партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) участвовать в мероприятиях в РФ явно не улучшает российско-германские отношения, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Что касается действующей там правящей партийной коалиции, вот тут, я думаю, причины очевидны. Они реально испугались, если хотите, непарламентским словом говоря, "наложили в штаны", что вполне очевидно, партайгеноссе (канцлер Германии Фридрих - ред.) Мерц решил, что если они (члены АдГ - ред.) прокатятся в Россию, то впоследствии это аукнется его коалиции, и оттуда им погрозили пальчикам. Почему они это сделали, не знаю, но это явно не улучшает российско-германских отношений", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
В среду лидер АдГ Алиса Вайдель сообщила, что в РФ вместо четырех политиков отправится лишь эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре, отметив важность сохранения диалога с РФ. Новостной портал Tagesschau сообщал, что Вайдель раскритиковала своего однопартийца Райнера Ротфусса за то, что тот не анонсировал встречу с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. По данным портала, на данный момент обсуждается также возможность исключения Ротфусса из фракции.
Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы якобы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Медведев связал решение по АдГ, принятое в Германии, с ее популярностью
2 мая, 14:56
 
РоссияГерманияСочиДмитрий МедведевШтеффен КотреХДС/ХССЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала