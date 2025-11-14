https://ria.ru/20251114/medvedev-2055077172.html
Медведев считает, что украинцы устали от Зеленского
Медведев считает, что украинцы устали от Зеленского - РИА Новости, 14.11.2025
Медведев считает, что украинцы устали от Зеленского
Украинскому народу осточертела "бандеровская клика", он сам может принять участие в свержении режима Владимира Зеленского, заявил замглавы Совета безопасности... РИА Новости, 14.11.2025
россия
европа
Медведев считает, что украинцы устали от Зеленского
Медведев: украинскому народу осточертела бандеровская клика