Рейтинг@Mail.ru
Медведев считает, что украинцы устали от Зеленского - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/medvedev-2055077172.html
Медведев считает, что украинцы устали от Зеленского
Медведев считает, что украинцы устали от Зеленского - РИА Новости, 14.11.2025
Медведев считает, что украинцы устали от Зеленского
Украинскому народу осточертела "бандеровская клика", он сам может принять участие в свержении режима Владимира Зеленского, заявил замглавы Совета безопасности... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T20:17:00+03:00
2025-11-14T20:17:00+03:00
в мире
россия
европа
дмитрий медведев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251114/zelenskij-2054931578.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, дмитрий медведев, владимир зеленский
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев считает, что украинцы устали от Зеленского

Медведев: украинскому народу осточертела бандеровская клика

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Украинскому народу осточертела "бандеровская клика", он сам может принять участие в свержении режима Владимира Зеленского, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт … это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика", - сказал Медведев журналистам, упоминая режим Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Медведев рассказал, кто сдал Зеленского
Вчера, 10:12
 
В миреРоссияЕвропаДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала