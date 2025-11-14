Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал "Альтернативу для Германии" авторитетной политической силой - РИА Новости, 14.11.2025
20:08 14.11.2025
Медведев назвал "Альтернативу для Германии" авторитетной политической силой
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) весьма авторитетной РИА Новости, 14.11.2025
в мире
дмитрий медведев
альтернатива для германии (партия)
германия
в мире, дмитрий медведев, альтернатива для германии (партия), германия
В мире, Дмитрий Медведев, Альтернатива для Германии (партия), Германия
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) весьма авторитетной политической силой в Германии, которую по сути поставили вне закона.
"Я думаю, что "Альтернатива для Германии" как политическая сила, и, кстати, весьма-весьма авторитетная сейчас в Германии, подвергается колоссальному давлению. По сути, их поставили вне закона и обвиняют чуть ли не в государственной измене", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Немецкие социал-демократы поддержали запрет "Альтернативы для Германии"
29 июня, 15:12
 
