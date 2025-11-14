Медведев назвал "Альтернативу для Германии" авторитетной политической силой

«

"Я думаю, что "Альтернатива для Германии" как политическая сила, и, кстати, весьма-весьма авторитетная сейчас в Германии, подвергается колоссальному давлению. По сути, их поставили вне закона и обвиняют чуть ли не в государственной измене", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.