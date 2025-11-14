Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал страны мирового большинства к сплочению - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/medvedev-2054978391.html
Медведев призвал страны мирового большинства к сплочению
Медведев призвал страны мирового большинства к сплочению - РИА Новости, 14.11.2025
Медведев призвал страны мирового большинства к сплочению
Страны мирового большинства должны сплотиться для формирования справедливого многополярного мироустройства, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:28:00+03:00
2025-11-14T13:28:00+03:00
в мире
россия
европа
азия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg
https://ria.ru/20251114/dvizhenie-2054977678.html
россия
европа
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d632946871ebb28afb89190cf51f65e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, азия, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, Европа, Азия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал страны мирового большинства к сплочению

Медведев призвал страны сплотиться для формирования многополярного мира

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Страны мирового большинства должны сплотиться для формирования справедливого многополярного мироустройства, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"События, которые происходят в современном мире, доказывают: страны мирового большинства, как принято говорить, должны сплотиться в своей борьбе за установление справедливого многополярного устройства", - сказал Медведев в ходе второго заседания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!".
Второе заседание постоянного комитета движения "За свободу наций!" объединило на своей площадке более 50 представителей стран Европы, Азии, Африки.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Движение против неоколониализма привлекает сторонников, заявил Медведев
Вчера, 13:23
 
В миреРоссияЕвропаАзияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала