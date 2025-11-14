https://ria.ru/20251114/medvedev-2054978391.html
Медведев призвал страны мирового большинства к сплочению
Страны мирового большинства должны сплотиться для формирования справедливого многополярного мироустройства, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета РИА Новости, 14.11.2025
