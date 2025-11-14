Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
14.11.2025
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение, что Европа поверит Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем.
"Европейские лидеры хоть и сервильные ублюдки, но не конченные идиоты. Им совсем неохота исчезнуть вместе с расплодившейся коррумпированной плесенью. Поэтому выразили "глубокое разочарование", - написал Медведев в своем Телеграм-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
12 ноября, 13:19
В миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
