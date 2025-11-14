Рейтинг@Mail.ru
В энергетике Украины нарастает коллапс, заявил Медведев - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 14.11.2025 (обновлено: 10:03 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/medvedev-2054928663.html
В энергетике Украины нарастает коллапс, заявил Медведев
В энергетике Украины нарастает коллапс, заявил Медведев - РИА Новости, 14.11.2025
В энергетике Украины нарастает коллапс, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в энергетике Украины нарастает коллапс, вызванный российскими ударами. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T09:48:00+03:00
2025-11-14T10:03:00+03:00
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409069_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_234002908bc9c2d021509c91e45e5825.jpg
https://ria.ru/20250718/medvedev-2029975156.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfa4198812b5fafb60dc78db2b826bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий медведев
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
В энергетике Украины нарастает коллапс, заявил Медведев

Медведев заявил о нарастающем коллапсе в энергетике Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в энергетике Украины нарастает коллапс, вызванный российскими ударами.
"В энергетике (Украины - ред.) нарастает коллапс, вызванный российскими ударами. Пока свет еще есть, но с перебоями. С теплом плохо", - написал Медведев на платформе Max.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Медведев прокомментировал удары России по украинским объектам
18 июля, 15:06
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала