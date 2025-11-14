Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" наградили 11 школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Награды детям, проявившим героизм в экстремальных ситуациях, вручила министр образования региона Ингрид Пильдес.

"Мы с другом отдыхали летом, купались. И с нами была младшая сестра моего друга. Он отошел попить, а я нырял, и, пока я был под водой, девочка упала в бассейн – она хотела достать из него мячик. Я увидел, что сестра начала тонуть, но я хорошо плаваю, поэтому сразу бросился к ней и вытащил из воды", – рассказал ученик пятого класса образовательного комплекса № 2 в Пушкинском городском округе Даниил Шоркин, его слова приводит пресс-служба.

Константин Ермолаев и Артем Скворцов из седьмого класса воскресенского лицея № 23 этой весной увидели возгорание сухой травы и не дожидаясь приезда пожарных начали тушить пожар своими силами. Другие ребята, проживающие в Люберцах, помогли ликвидировать пожар в лесу: девятиклассники из Островецкой школы Николай Соловьев и Марк Аблаев оперативно позвонили в службу 112, а после приезда пожарных продолжали помогать, передавая им тяжелые ранцы с водой.

Наиг Мамедов и Джавидан Алиев из образовательного центра "Флагман" в Одинцово эвакуировали пострадавшего при пожаре в марте этого года. Они увидели, как из окна дома идет дым, и начали предупреждать жильцов об опасности. На 18 этаже они обнаружили мужчину без сознания, вынесли его из подъезда, вызвали медиков и оказали пострадавшему первую помощь.