Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:29 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/medali-2055049194.html
Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья
Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья - РИА Новости, 14.11.2025
Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья
Медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" наградили 11 школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:29:00+03:00
2025-11-14T17:29:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055047546_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbba7b3144bdc849c47f59763f285f96.jpg
https://ria.ru/20251114/klassy-2054960762.html
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья

Одиннадцать подмосковных школьников получили медали "За проявленное мужество"

© Фото : Портал Правительства Московской областиНагражденные школьники из Подмосковья
Награжденные школьники из Подмосковья - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Награжденные школьники из Подмосковья
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" наградили 11 школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Награды детям, проявившим героизм в экстремальных ситуациях, вручила министр образования региона Ингрид Пильдес.
"Мы с другом отдыхали летом, купались. И с нами была младшая сестра моего друга. Он отошел попить, а я нырял, и, пока я был под водой, девочка упала в бассейн – она хотела достать из него мячик. Я увидел, что сестра начала тонуть, но я хорошо плаваю, поэтому сразу бросился к ней и вытащил из воды", – рассказал ученик пятого класса образовательного комплекса № 2 в Пушкинском городском округе Даниил Шоркин, его слова приводит пресс-служба.
Константин Ермолаев и Артем Скворцов из седьмого класса воскресенского лицея № 23 этой весной увидели возгорание сухой травы и не дожидаясь приезда пожарных начали тушить пожар своими силами. Другие ребята, проживающие в Люберцах, помогли ликвидировать пожар в лесу: девятиклассники из Островецкой школы Николай Соловьев и Марк Аблаев оперативно позвонили в службу 112, а после приезда пожарных продолжали помогать, передавая им тяжелые ранцы с водой.
Наиг Мамедов и Джавидан Алиев из образовательного центра "Флагман" в Одинцово эвакуировали пострадавшего при пожаре в марте этого года. Они увидели, как из окна дома идет дым, и начали предупреждать жильцов об опасности. На 18 этаже они обнаружили мужчину без сознания, вынесли его из подъезда, вызвали медиков и оказали пострадавшему первую помощь.
Также и многие другие ребята проявили героизм в экстремальных ситуациях.
