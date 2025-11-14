https://ria.ru/20251114/medali-2055049194.html
Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья
Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья
Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья
Медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" наградили 11 школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
московская область (подмосковье)
Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья
Одиннадцать подмосковных школьников получили медали "За проявленное мужество"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" наградили 11 школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Награды детям, проявившим героизм в экстремальных ситуациях, вручила министр образования региона Ингрид Пильдес.
"Мы с другом отдыхали летом, купались. И с нами была младшая сестра моего друга. Он отошел попить, а я нырял, и, пока я был под водой, девочка упала в бассейн – она хотела достать из него мячик. Я увидел, что сестра начала тонуть, но я хорошо плаваю, поэтому сразу бросился к ней и вытащил из воды", – рассказал ученик пятого класса образовательного комплекса № 2 в Пушкинском городском округе Даниил Шоркин, его слова приводит пресс-служба.
Константин Ермолаев и Артем Скворцов из седьмого класса воскресенского лицея № 23 этой весной увидели возгорание сухой травы и не дожидаясь приезда пожарных начали тушить пожар своими силами. Другие ребята, проживающие в Люберцах, помогли ликвидировать пожар в лесу: девятиклассники из Островецкой школы Николай Соловьев и Марк Аблаев оперативно позвонили в службу 112, а после приезда пожарных продолжали помогать, передавая им тяжелые ранцы с водой.
Наиг Мамедов и Джавидан Алиев из образовательного центра "Флагман" в Одинцово эвакуировали пострадавшего при пожаре в марте этого года. Они увидели, как из окна дома идет дым, и начали предупреждать жильцов об опасности. На 18 этаже они обнаружили мужчину без сознания, вынесли его из подъезда, вызвали медиков и оказали пострадавшему первую помощь.
Также и многие другие ребята проявили героизм в экстремальных ситуациях.