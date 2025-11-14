Рейтинг@Mail.ru
21:07 14.11.2025
Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге

МЧС: на Москву и Подмосковье в ближайшее время обрушатся ливень и мокрый снег

© РИА Новости / Илона ГоловинаСнегопад в Москве
© РИА Новости / Илона Головина
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде и мокром снеге с вечера пятницы до утра субботы в Москве.
"В период с 23 часов 14 ноября до 10 часов 15 ноября в Москве ожидаются осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега, гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

Спасатели призвали водителей быть внимательными, парковаться в безопасных местах; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Сильный снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
29 октября, 02:55
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
