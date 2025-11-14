https://ria.ru/20251114/mchs-2055082762.html
Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге
Спасатели предупредили о дожде и мокром снеге с вечера пятницы до утра субботы в Москве. РИА Новости, 14.11.2025
МЧС: на Москву и Подмосковье в ближайшее время обрушатся ливень и мокрый снег