МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов, среднесуточная аудитория превысила 22,1 миллиона человек, а рекордный показатель по суточному охвату был зафиксирован на уровне 25,6 миллиона, заявили в пресс-службе нацмессенджера.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

"Количество пользователей Мах достигло 55 миллионов. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в ноябре превысила 22,1 миллиона человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября - суточный охват составил 25,6 миллиона пользователей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 миллиарда сообщений, позвонили более 1 миллиарда раз и записали 43 миллиона видеокружков. Кроме того, более 16 тысяч авторов завели свои каналы.