Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов
Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов - РИА Новости, 14.11.2025
Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов
Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов, среднесуточная аудитория превысила 22,1 миллиона человек, а рекордный показатель по суточному охвату... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:05:00+03:00
2025-11-14T13:05:00+03:00
2025-11-14T13:05:00+03:00
Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов
Среднесуточная аудитория Мах превысила 22,1 миллиона человек
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов, среднесуточная аудитория превысила 22,1 миллиона человек, а рекордный показатель по суточному охвату был зафиксирован на уровне 25,6 миллиона, заявили в пресс-службе нацмессенджера.
"Количество пользователей Мах достигло 55 миллионов. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в ноябре превысила 22,1 миллиона человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября - суточный охват составил 25,6 миллиона пользователей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 миллиарда сообщений, позвонили более 1 миллиарда раз и записали 43 миллиона видеокружков. Кроме того, более 16 тысяч авторов завели свои каналы.
Там добавили, что более пяти тысяч магазинов "Магнит", "Пятерочка
", "Перекресток" и "ВкусВилл
" внедрили технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID в мессенджере. Так, при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания не нужно ждать кассира: достаточно отсканировать динамический QR-код в профиле мессенджера и оплатить покупку.