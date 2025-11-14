Рейтинг@Mail.ru
Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/max-2054969993.html
Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов
Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов - РИА Новости, 14.11.2025
Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов
Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов, среднесуточная аудитория превысила 22,1 миллиона человек, а рекордный показатель по суточному охвату... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:05:00+03:00
2025-11-14T13:05:00+03:00
в мире
пятерочка (сеть магазинов)
вкусвилл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0b3eb6a91aeb036e66acaf27312987.jpg
https://realty.ria.ru/20251112/rossija-2054549374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_435c1d1d1ef5dbf13b178c3ccc81cdcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пятерочка (сеть магазинов), вкусвилл
В мире, Пятерочка (сеть магазинов), ВкусВилл
Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов

Среднесуточная аудитория Мах превысила 22,1 миллиона человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Число пользователей платформы Мах достигло 55 миллионов, среднесуточная аудитория превысила 22,1 миллиона человек, а рекордный показатель по суточному охвату был зафиксирован на уровне 25,6 миллиона, заявили в пресс-службе нацмессенджера.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"Количество пользователей Мах достигло 55 миллионов. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в ноябре превысила 22,1 миллиона человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября - суточный охват составил 25,6 миллиона пользователей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 миллиарда сообщений, позвонили более 1 миллиарда раз и записали 43 миллиона видеокружков. Кроме того, более 16 тысяч авторов завели свои каналы.
Там добавили, что более пяти тысяч магазинов "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" и "ВкусВилл" внедрили технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID в мессенджере. Так, при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания не нужно ждать кассира: достаточно отсканировать динамический QR-код в профиле мессенджера и оплатить покупку.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Многоквартирные дома обязали создать чаты жильцов в Max до конца года
12 ноября, 17:11
 
В миреПятерочка (сеть магазинов)ВкусВилл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала