13:51 14.11.2025
Первый мастер-класс провели в новом скейт-парке в подмосковных Химках
Первый мастер-класс провели в новом скейт-парке в подмосковных Химках
химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), скейт-парк
Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), скейт-парк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мастер-класс по трюковым самокатам провели на новой площадке для активного досуга в парке "Подрезково", сообщает пресс-служба администрации Химок.
Урок для всех желающих провели опытные тренеры школы "Равновесие". Ребятам рассказали о правилах безопасности, обучили азам обращения с самокатами, а также показали несколько трюков на новой площадке.
Своими впечатлениями о новой зоне активного досуга ребята поделились с главой Химок Еленой Земляковой.
"Уверена, что новая спортивная площадка станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей микрорайона. Создание подобных объектов — вклад в здоровое и активное будущее наших детей", — отметила Землякова.
За два месяца на территории парка площадью 1 ,5 тысячи квадратных метров оборудовали сразу несколько зон для активного отдыха: памп трек — для динамичной езды и отработки техники, скейт парк — для тренировки трюков и площадка для настольного тенниса.
"Химки по праву считаются спортивной столицей Подмосковья. Приятно видеть, как ребята делают выбор в пользу спорта и активного образа жизни", — подчеркнул депутат Глеб Демченко.
Помимо спортивных зон здесь появились велопарковка, системы освещения и видеонаблюдения, а также новые лавочки и урны.
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках
13 ноября, 17:24
 
Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)скейт-парк
 
 
