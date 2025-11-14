Первый мастер-класс провели в новом скейт-парке в подмосковных Химках

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мастер-класс по трюковым самокатам провели на новой площадке для активного досуга в парке "Подрезково", сообщает пресс-служба администрации Химок.

Урок для всех желающих провели опытные тренеры школы "Равновесие". Ребятам рассказали о правилах безопасности, обучили азам обращения с самокатами, а также показали несколько трюков на новой площадке.

Своими впечатлениями о новой зоне активного досуга ребята поделились с главой Химок Еленой Земляковой.

"Уверена, что новая спортивная площадка станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей микрорайона. Создание подобных объектов — вклад в здоровое и активное будущее наших детей", — отметила Землякова.

За два месяца на территории парка площадью 1 ,5 тысячи квадратных метров оборудовали сразу несколько зон для активного отдыха: памп трек — для динамичной езды и отработки техники, скейт парк — для тренировки трюков и площадка для настольного тенниса.

"Химки по праву считаются спортивной столицей Подмосковья. Приятно видеть, как ребята делают выбор в пользу спорта и активного образа жизни", — подчеркнул депутат Глеб Демченко.