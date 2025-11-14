"Грязная помойка". Макрона поставили на место после дерзких слов о России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за заявление о том, что Россия якобы распространяет фейки о нашествии клопов в его стране.
«
"Значит, говорить правду о том, что Париж — грязная помойка, теперь уже российская дезинформация", — написал он.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются.
Осенью 2023 года Франция столкнулась с масштабным нашествием постельных клопов, что стало одним из самых обсуждаемых кризисов в стране. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции.
Летом 2024 года при подготовке к Олимпийским играм в Париже полицейские, задействованные для охраны Игр и временно размещенные в студенческих общежитиях, также жаловались на наличие там паразитов.
Экс-наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции
6 ноября, 11:12