Спикер нижегородского парламента Люлин направил молодых политиков "в поле"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посоветовал начинающим политикам выходить из теплых кабинетов и чаще работать "в поле", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Спикер регионального парламента встретился с участниками образовательного интенсива "Школа молодого политика" в рамках всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих "Госстарт". Мероприятие объединило более 50 молодых управленцев и общественников из более чем 40 субъектов России.
"Председатель законодательного собрания Нижегородской области два дня подряд на протяжении более чем двух часов отвечал на вопросы молодежи, затронув широкий круг тем – от мотивации и карьерного роста до конкретных инструментов поддержки участников СВО, действующих в нижегородской губернии, и обмена профессиональным опытом между регионами", - говорится в сообщении.
Люлин отметил, что не стоит бояться кардинально менять карьеру и уходить "из теплых кабинетов на трудную ответственную работу", если этого требует жизнь. Он рассказал о важности формирования надежной команды, основанной не на увольнениях, а на правильной расстановке кадров и помощи людям в поиске своего призвания. Отвечая на вопросы, спикер подчеркнул, что работа на государственной службе приносит особое удовлетворение, когда видишь реальный результат – построенный завод или решенную проблему тысяч людей.
Особый интерес вызвали социальные и профессиональные инициативы самих участников. Так, врач-рентгенолог из Москвы Оксана Саидова представила свой проект "Путь медика за гранью халата" и пригласила Люлина ознакомиться с уникальным опытом своей больницы, в частности, в области кардиохирургии.
"Не стоит бояться резко менять карьеру, когда этого требует жизнь. Власть – это не "пойти поуправлять", это колоссальная ответственность. Сегодня для молодежи открыты все двери, работают программы поддержки и карьерные лифты. Главное – трудиться, развиваться и не бояться предлагать свои идеи. Меня впечатлила глубина вопросов и серьезность проектов, которые уже сегодня реализуются ими в регионах. Убежден, что энергия и мотивация этих ребят, подкрепленная государственной поддержкой, способна изменить к лучшему жизнь в наших городах и селах", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме, председатель молодежного парламента при законодательном собрании Нижегородской области Владимир Москаленко поблагодарил спикера нижегородского парламента за активную поддержку начинающих свою карьеру управленцев, отметив, что мудрые советы таких наставников "позволяют взглянуть на многие процессы другими глазами".