Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин направил молодых политиков "в поле" - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
15:58 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/lyulin-2055018252.html
Спикер нижегородского парламента Люлин направил молодых политиков "в поле"
Спикер нижегородского парламента Люлин направил молодых политиков "в поле" - РИА Новости, 14.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин направил молодых политиков "в поле"
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посоветовал начинающим политикам выходить из теплых кабинетов и чаще работать "в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:58:00+03:00
2025-11-14T15:58:00+03:00
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055016519_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6761102de99dd36235d5167a1daab8e3.jpg
https://ria.ru/20251031/lyulin-2052009697.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055016519_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fcf946617262c3b5b969980e569742d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , нижегородская область
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Нижегородская область
Спикер нижегородского парламента Люлин направил молодых политиков "в поле"

Люлин посоветовал начинающим политикам чаще работать "в поле"

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посоветовал начинающим политикам выходить из теплых кабинетов и чаще работать "в поле", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Спикер регионального парламента встретился с участниками образовательного интенсива "Школа молодого политика" в рамках всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих "Госстарт". Мероприятие объединило более 50 молодых управленцев и общественников из более чем 40 субъектов России.
"Председатель законодательного собрания Нижегородской области два дня подряд на протяжении более чем двух часов отвечал на вопросы молодежи, затронув широкий круг тем – от мотивации и карьерного роста до конкретных инструментов поддержки участников СВО, действующих в нижегородской губернии, и обмена профессиональным опытом между регионами", - говорится в сообщении.
Люлин отметил, что не стоит бояться кардинально менять карьеру и уходить "из теплых кабинетов на трудную ответственную работу", если этого требует жизнь. Он рассказал о важности формирования надежной команды, основанной не на увольнениях, а на правильной расстановке кадров и помощи людям в поиске своего призвания. Отвечая на вопросы, спикер подчеркнул, что работа на государственной службе приносит особое удовлетворение, когда видишь реальный результат – построенный завод или решенную проблему тысяч людей.
Особый интерес вызвали социальные и профессиональные инициативы самих участников. Так, врач-рентгенолог из Москвы Оксана Саидова представила свой проект "Путь медика за гранью халата" и пригласила Люлина ознакомиться с уникальным опытом своей больницы, в частности, в области кардиохирургии.
"Не стоит бояться резко менять карьеру, когда этого требует жизнь. Власть – это не "пойти поуправлять", это колоссальная ответственность. Сегодня для молодежи открыты все двери, работают программы поддержки и карьерные лифты. Главное – трудиться, развиваться и не бояться предлагать свои идеи. Меня впечатлила глубина вопросов и серьезность проектов, которые уже сегодня реализуются ими в регионах. Убежден, что энергия и мотивация этих ребят, подкрепленная государственной поддержкой, способна изменить к лучшему жизнь в наших городах и селах", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме, председатель молодежного парламента при законодательном собрании Нижегородской области Владимир Москаленко поблагодарил спикера нижегородского парламента за активную поддержку начинающих свою карьеру управленцев, отметив, что мудрые советы таких наставников "позволяют взглянуть на многие процессы другими глазами".
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи стажировки героев СВО
31 октября, 09:05
 
Нижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Нижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала