Спикер нижегородского парламента Люлин направил молодых политиков "в поле"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посоветовал начинающим политикам выходить из теплых кабинетов и чаще работать "в поле", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Спикер регионального парламента встретился с участниками образовательного интенсива "Школа молодого политика" в рамках всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих "Госстарт". Мероприятие объединило более 50 молодых управленцев и общественников из более чем 40 субъектов России.

"Председатель законодательного собрания Нижегородской области два дня подряд на протяжении более чем двух часов отвечал на вопросы молодежи, затронув широкий круг тем – от мотивации и карьерного роста до конкретных инструментов поддержки участников СВО, действующих в нижегородской губернии, и обмена профессиональным опытом между регионами", - говорится в сообщении.

Люлин отметил, что не стоит бояться кардинально менять карьеру и уходить "из теплых кабинетов на трудную ответственную работу", если этого требует жизнь. Он рассказал о важности формирования надежной команды, основанной не на увольнениях, а на правильной расстановке кадров и помощи людям в поиске своего призвания. Отвечая на вопросы, спикер подчеркнул, что работа на государственной службе приносит особое удовлетворение, когда видишь реальный результат – построенный завод или решенную проблему тысяч людей.

Особый интерес вызвали социальные и профессиональные инициативы самих участников. Так, врач-рентгенолог из Москвы Оксана Саидова представила свой проект "Путь медика за гранью халата" и пригласила Люлина ознакомиться с уникальным опытом своей больницы, в частности, в области кардиохирургии.

"Не стоит бояться резко менять карьеру, когда этого требует жизнь. Власть – это не "пойти поуправлять", это колоссальная ответственность. Сегодня для молодежи открыты все двери, работают программы поддержки и карьерные лифты. Главное – трудиться, развиваться и не бояться предлагать свои идеи. Меня впечатлила глубина вопросов и серьезность проектов, которые уже сегодня реализуются ими в регионах. Убежден, что энергия и мотивация этих ребят, подкрепленная государственной поддержкой, способна изменить к лучшему жизнь в наших городах и селах", - цитирует пресс-служба слова Люлина.