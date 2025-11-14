Рейтинг@Mail.ru
19:42 14.11.2025
Директор Лувра будет отвечать в парламенте на вопросы о безопасности музея
в мире, франция, париж, пьер московиси, лувр
В мире, Франция, Париж, Пьер Московиси, Лувр
Директор Лувра будет отвечать в парламенте на вопросы о безопасности музея

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЛувр
Лувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Директор парижского музея Лувр Лоранс де Кар 19 ноября будет отвечать на вопросы в парламенте в профильном комитете по делам культуры, ее будут расспрашивать о безопасности музея на фоне недавнего громкого ограбления, следует из повестки, опубликованной на сайте национального собрания (нижней палаты парламента).
В октябре, через три дня после ограбления Лувра, де Кар ответила на вопросы в сенате (верхней палате парламента). Тогда она заявила, что инфраструктура Лувра не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лувр оценил ущерб от ограбления более чем в 80 миллионов евро
21 октября, 19:57
"Комитет по вопросам культуры и образования: слушание мадам Лоранс де Кар, директора Лувра (19 ноября - ред.)", - говорится в документе.
По данным газеты Figaro, директора будут расспрашивать о реорганизации безопасности музея и управления им.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых - тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что в рамках расследования ограбления были задержаны семь подозреваемых. Четверым из них предъявили обвинения, троих отпустили на свободу.
Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра драгоценности
8 ноября, 11:32
 
В миреФранцияПарижПьер МосковисиЛувр
 
 
