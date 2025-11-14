Рейтинг@Mail.ru
Восемь стран Европы подписали протокол о военной мобильности
09:37 14.11.2025
Восемь стран Европы подписали протокол о военной мобильности
Восемь стран Европы подписали протокол о военной мобильности
Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в Европе, передает агентство ELTA со ссылкой на... РИА Новости, 14.11.2025
литва, европа, бельгия
В мире, Литва, Европа, Бельгия
Восемь стран Европы подписали протокол о военной мобильности

ELTA: Литва и семь других стран Европы подписали протокол о военной мобильности

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в Европе, передает агентство ELTA со ссылкой на литовское министерство обороны.
"Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в центральном, северном и восточном регионах... Литва подписала этот протокол вместе с Бельгией, Чехией, Германией, Люксембургом, Нидерландами, Польшей и Словакией", - говорится в публикации.
По данным агентства, создание "мобильного региона" направлено на "унификацию правил пересечения государственных границ, обеспечение совместного контроля и координации средств передвижения, эффективный обмен информацией и синхронное развитие инфраструктуры".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Трамп провернул хитрую сделку с Венгрией
10 ноября, 08:00
 
В мире, Литва, Европа, Бельгия
 
 
