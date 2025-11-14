https://ria.ru/20251114/litva-2054926388.html
Восемь стран Европы подписали протокол о военной мобильности
Восемь стран Европы подписали протокол о военной мобильности - РИА Новости, 14.11.2025
Восемь стран Европы подписали протокол о военной мобильности
Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в Европе, передает агентство ELTA со ссылкой на... РИА Новости, 14.11.2025
Восемь стран Европы подписали протокол о военной мобильности
ELTA: Литва и семь других стран Европы подписали протокол о военной мобильности