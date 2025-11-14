Последствия атаки ВСУ на Нововоронежскую АЭС устранили, заявил Лихачев

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Последствия атаки дронов ВСУ на Нововоронежскую АЭС устранили, энергосистема России не пострадала, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам по итогам очередного раунда консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, прошедшего в пятницу в Калининграде.