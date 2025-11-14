Рейтинг@Mail.ru
Последствия атаки ВСУ на Нововоронежскую АЭС устранили, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2025
14:51 14.11.2025
Последствия атаки ВСУ на Нововоронежскую АЭС устранили, заявил Лихачев
© Концерн РосэнергоатомНововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Последствия атаки дронов ВСУ на Нововоронежскую АЭС устранили, энергосистема России не пострадала, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам по итогам очередного раунда консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, прошедшего в пятницу в Калининграде.
"Ремонтно-восстановительные работы прошли очень быстро, очень профессионально. Уже вчера к 11 утра станция была возвращена номинальную проектную мощность, продолжила вырабатывать электроэнергию. Здесь надо подчеркнуть, что этот экзамен, этот стресс-тест, и оборудование, и коллектив станции прошли на очень высоком уровне. Мощнейшие блоки продемонстрировали маневренность, эффективность. С учетом профессиональных действий российского сетевого оператора энергосистема России практически не пострадала", - сказал Лихачев.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Ядерная безопасность Запорожской АЭС абсолютно обеспечена, заявил Лихачев
Вчера, 14:48
 
РоссияКалининградАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Нововоронежская АЭС
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
