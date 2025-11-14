Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
15:34 14.11.2025
Лихачев назвал снятие санкций США с "Пакш-2" важным политическим сигналом
Лихачев назвал снятие санкций США с "Пакш-2" важным политическим сигналом - РИА Новости, 14.11.2025
Лихачев назвал снятие санкций США с "Пакш-2" важным политическим сигналом
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал снятие США санкций с АЭС "Пакш-2" в Венгрии важнейшим политическим сигналом от Вашингтона. РИА Новости, 14.11.2025
в мире, сша, венгрия, вашингтон (штат), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"
В мире, США, Венгрия, Вашингтон (штат), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2"
Лихачев назвал снятие санкций США с "Пакш-2" важным политическим сигналом

Лихачев назвал снятие США санкций с АЭС "Пакш-2" политическим сигналом

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал снятие США санкций с АЭС "Пакш-2" в Венгрии важнейшим политическим сигналом от Вашингтона.
"Момент, связанный с разрешением американской стороной продолжить работу, снятием санкций, детально еще юридически не изучен, но это важнейший политический сигнал", - сказал Лихачев журналистам.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Разрешение на "первый бетон" для АЭС "Пакш-2" ожидается до середины ноября
29 октября, 03:55
 
