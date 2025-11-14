Рейтинг@Mail.ru
Ядерная безопасность Запорожской АЭС абсолютно обеспечена, заявил Лихачев
14:48 14.11.2025
Ядерная безопасность Запорожской АЭС абсолютно обеспечена, заявил Лихачев
Ядерная безопасность Запорожской АЭС абсолютно обеспечена, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2025
Ядерная безопасность Запорожской АЭС абсолютно обеспечена, заявил Лихачев
Ядерная безопасность Запорожской АЭС сейчас абсолютно обеспечена, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
2025
Ядерная безопасность Запорожской АЭС абсолютно обеспечена, заявил Лихачев

Лихачев: ядерная безопасность Запорожской АЭС абсолютно обеспечена

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Ядерная безопасность Запорожской АЭС сейчас абсолютно обеспечена, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"(Ядерная) Безопасность Запорожской АЭС сегодня находится под полным контролем и не требует никаких дополнительных внеплановых мер. Подчеркиваю, что эта безопасность обеспечена в том числе и в рамках режима холодного останова: все элементы, связанные в том числе и с водоснабжением станции, соответствуют сегодняшнему состоянию холодного останова и абсолютной безопасности станции", - сказал Лихачев журналистам.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Лихачев заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
9 октября, 09:10
 
