https://ria.ru/20251114/kupyansk-2054962186.html
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска - РИА Новости, 14.11.2025
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска
Украинские войска потеряли за неделю более 365 военнослужащих и 25 боевых бронированных машин в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:37:00+03:00
2025-11-14T12:37:00+03:00
2025-11-14T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
https://ria.ru/20251114/borispol-2054939874.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска
МО РФ: ВСУ потеряли более 365 военных в районе Купянска в Харьковской области
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю более 365 военнослужащих и 25 боевых бронированных машин в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял более 365 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства за период с 8 по 14 ноября.
В том числе уничтожены два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США, боева бронированная машина Senator канадского производства, а также 42 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin и шесть минометов, добавили в МО РФ.