ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю более 365 военнослужащих и 25 боевых бронированных машин в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей недели в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял более 365 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства за период с 8 по 14 ноября.

В том числе уничтожены два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США, боева бронированная машина Senator канадского производства, а также 42 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin и шесть минометов, добавили в МО РФ.