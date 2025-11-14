Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/kupyansk-2054962186.html
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска - РИА Новости, 14.11.2025
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска
Украинские войска потеряли за неделю более 365 военнослужащих и 25 боевых бронированных машин в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:37:00+03:00
2025-11-14T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска

МО РФ: ВСУ потеряли более 365 военных в районе Купянска в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю более 365 военнослужащих и 25 боевых бронированных машин в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял более 365 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства за период с 8 по 14 ноября.
В том числе уничтожены два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США, боева бронированная машина Senator канадского производства, а также 42 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin и шесть минометов, добавили в МО РФ.
Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ВС России ударили по базе спецназа ВСУ, прошедшего подготовку в Европе
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
