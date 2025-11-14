Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, сможет ли крокодил Глафира из Обнинска восстановиться - РИА Новости, 14.11.2025
07:42 14.11.2025
Эксперт рассказал, сможет ли крокодил Глафира из Обнинска восстановиться
Эксперт рассказал, сможет ли крокодил Глафира из Обнинска восстановиться
Эксперт рассказал, сможет ли крокодил Глафира из Обнинска восстановиться

Федоров: если крокодила Глафиру поместить в хорошие условия, она станет активнее

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Крокодил Глафира, уже два десятилетия живущий в офисе "Обнинск ТВ", может восстановиться, но только при соблюдении базовых норм содержания, заявил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Ранее эколог Федоров в беседе с РИА Новости заявил, что крокодилу, живущему в офисе "Обнинск ТВ", могут грозить серьезные проблемы со здоровьем, так как содержание рептилий в офисах, по мнению ученого, им не подходит.
Сотрудники Московского зоопарка транспортируют каймана, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Крокодил, который жил в ресторане, поселился в Московском зоопарке
5 июля 2024, 18:39
"Если данную конкретную особь крокодила поместить в надлежащие условия, то однозначно через какое-то время животное сможет избавиться от этого стресс-фактора и перейдет к более активному образу жизни. Но только в том случае, если будут соблюдены все условия по температуре, по размерам акватеррариума, по питанию животное сможет достаточно быстро восстановиться", - сказал Федоров.
Учёный отметил, что особенностью рептилий является то, что в надлежащих условиях они достаточно быстро могут менять поведение и повышать свою жизненную активность. Процесс адаптации может составить от нескольких недель до полугода, добавил он. "Я думаю, что есть все шансы, что ей станет лучше, но, естественно в абсолютно иных условиях", - утверждает эколог.
Ранее сотрудница "Обнинск ТВ" опубликовала в личном канале фото и видео с крокодилом по имени Глафира. Судя по кадрам, рептилия живет в холдинге и содержится в бетонном мини-бассейне, сверху накрытом решеткой. Пользователи сочли эти условия ненадлежащими, по их мнению, для животного там мало места, к тому же, нет ультрафиолетовых ламп и фильтров. Позднее женщина удалила пост.
Гендиректор медиахолдинга "Обнинск ТВ" в Калужской области Альберт Айрапетян подтвердил РИА Новости, что в стенах холдинга более 20 лет живет крокодил по имени Глафира, заверив, что животное ни на что не жалуется. Он назвал условия содержания хорошими и отметил, что если по жалобам читателей в холдинг придет проверка и укажет на недостатки, то сотрудники холдинга готовы последовать советам и изменить условия содержания животного. Он также заверил, что опубликовавшая информацию о крокодиле сотрудница не будет наказана.
Прокуратура Калужской области в среду направила в Росприроднадзор поручение о проведении проверки условий содержания крокодила.
Крокодил, обнаруженный в одном из столичных клубов благодаря новому чат-боту для помощи диким животным Спаси сову - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Крокодила нашли в столичном клубе благодаря новому чат-боту "Спаси Сову"
13 мая 2023, 10:30
 
