Содержание крокодила в "Обнинск ТВ" не отвечает требованиям, заявил биолог

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров заявил РИА Новости, что крокодилу, живущему в офисе "Обнинск ТВ", могут грозить серьезные проблемы со здоровьем, так как содержание рептилий в офисах, по мнению ученого, им не подходят, несмотря на то, что ранее в медиахолдинге назвали условия содержания крокодила хорошими и пообещали, что последуют советам, если при проверке будут выявлены недостатки.

"Крокодилы в неволе должны жить в подходящих акватеррариумах. Варианты проживания крокодилов в квартирах, офисах, в небольших ваннах не подходят. И все это очень опасно и вредно для крокодилов. Если это не прямая гибель, то это как минимум больное животное. Здесь крайне важно соблюдать определенные условия для содержания в неволе", - сказал Федоров.

Ранее сотрудница "Обнинск ТВ" опубликовала в личном канале фото и видео с крокодилом по имени Глафира. Судя по кадрам, рептилия живет в холдинге и содержится в бетонном мини-бассейне, сверху накрытом решеткой. Пользователи сочли эти условия ненадлежащими, по их мнению, для животного там мало места, к тому же нет ультрафиолетовых ламп и фильтров. Позднее женщина удалила пост.

Гендиректор медиахолдинга "Обнинск ТВ" в Калужской области Альберт Айрапетян подтвердил РИА Новости, что в стенах холдинга более 20 лет живет крокодил по имени Глафира, заверив, что животное ни на что не жалуется. Он назвал условия содержания хорошими и отметил, что если по жалобам читателей в холдинг придет проверка и укажет на недостатки, то сотрудники холдинга готовы последовать советам и изменить условия содержания животного. Он также заверил, что опубликовавшая информацию о крокодиле сотрудница не будет наказана.

Прокуратура Калужской области в среду направила в Росприроднадзор поручение о проведении проверки условий содержания крокодила.

Федоров пояснил, что минимальная длина акватеррариума для такой рептилии должна составлять три длины тела, а ширина – две.

"Глубина должна быть такая, как если крокодила мы поставим в вертикальное положение, потому что они любят нырять и для них очень полезно совершать определенные движения в воде", - добавил учёный.

Также эколог отметил, что температура поверхности "земли", где находится рептилия, должна быть в районе 30 градусов, а температура воды около 25 градусов.

"Если крокодил будет на суше находиться на какой-то бетонной плите, как в том случае, и эта плита будет охлаждаться ниже 25 градусов, то у крокодила сильно замедляется обмен веществ, пищеварения, соответственно, пропадает аппетит. Это такой определенный постоянный стресс для животного", - сказал Федоров.

Он отметил, что в современных акватеррариумах для содержания крокодилов должны быть определенные лампы, которые производят ультрафиолет.

"У этого конкретного крокодила в условиях содержания нет ламп искусственного света, повторяющих солнечный диапазон и которые включены 10-12 часов в сутки. Это тоже нарушение функционирования организма крокодила, ослабленные кожные покровы, и все это накладывает отпечаток на его внешний вид", - сказал учёный.

Кроме того, эколог предположил, что рептилия не получает правильного питания.