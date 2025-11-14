Епархия назвала неожиданностью самоубийство священника из Урюпинска

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Самоубийство клирика храма Рождества Христова в Урюпинске протоиерея Сергия Скребцова стало для всех неожиданностью, он был хорошим священником, прихожане скорбят, у него остались пятеро детей, рассказал РИА Новости руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ иерей Виталий Свиридов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР, после смерти священника началась проверка.

"Его - (Скребцова - прим.ред.) нашли в своей комнате, дома. У него остались жена и пятеро уже взрослых детей. Это большая трагедия и шок для нас, ему было 60 лет, 28 из них - в сане, хороший священник. Его похоронили, не отпевая (самоубийство считается тяжким грехом, за самоубийц не совершают молитв в храме - ред.)", - сказал отец Виталий Свиридов.

По его словам, причины, побудившие отца Сергия совершить этот страшный поступок, остаются неясными.