Епархия назвала неожиданностью самоубийство священника из Урюпинска
Религия
 
17:46 14.11.2025
Епархия назвала неожиданностью самоубийство священника из Урюпинска
Епархия назвала неожиданностью самоубийство священника из Урюпинска

РПЦ: cамоубийство священника стало неожиданностью, у него остались пятеро детей

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Самоубийство клирика храма Рождества Христова в Урюпинске протоиерея Сергия Скребцова стало для всех неожиданностью, он был хорошим священником, прихожане скорбят, у него остались пятеро детей, рассказал РИА Новости руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ иерей Виталий Свиридов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР, после смерти священника началась проверка.
"Его - (Скребцова - прим.ред.) нашли в своей комнате, дома. У него остались жена и пятеро уже взрослых детей. Это большая трагедия и шок для нас, ему было 60 лет, 28 из них - в сане, хороший священник. Его похоронили, не отпевая (самоубийство считается тяжким грехом, за самоубийц не совершают молитв в храме - ред.)", - сказал отец Виталий Свиридов.
По его словам, причины, побудившие отца Сергия совершить этот страшный поступок, остаются неясными.
"Странный шаг, без видимых причин, это стало для всех неожиданностью. Он хороший, тихий священник, в каких-то конфликтах замечен не был, прихожане о нем очень хорошо отзываются, скорбят. Дома все спокойною было, накануне он служил в храме Архангела Михаила хуторе Петровском, он там раньше был настоятелем, - прихожане говорят, все было как обычно. Вообще он там ремонт делал в последнее время. Единственное, отец Сергий, оставил предсмертно записку, но она у правоохранителей, что в ней - не ясно", - заключил собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
СК начал проверку после смерти священника в Волгоградской области
Религия
 
 
Заголовок открываемого материала