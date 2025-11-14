https://ria.ru/20251114/kreml-2054965304.html
Песков оценил работу саперов из КНДР в Курской области
Песков оценил работу саперов из КНДР в Курской области - РИА Новости, 14.11.2025
Песков оценил работу саперов из КНДР в Курской области
Россия признательна и благодарна друзьям из КНДР за самоотверженную помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
кндр (северная корея)
курская область
дмитрий песков
