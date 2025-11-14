Задержавшиеся на орбите китайские космонавты вернутся 14 ноября

ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Возвращение экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20", задержавшегося на китайской орбитальной станции из-за влияния комического мусора, запланировано на 14 ноября, заявили в управлении программы пилотируемых полетов КНР.

Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю после выполнения полугодовой миссии, которое изначально планировалось на 5 ноября, было отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем.

"Экипаж космонавтов "Шэньчжоу-20" 14 ноября вернётся на посадочную площадку Дунфэн (расположена в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР - ред.) на борту космического корабля "Шэньчжоу-21", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что экипаж находится в хорошем состоянии, ведется интенсивная подготовка к их возвращению.

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" прибыл на станцию 24 апреля, в его состав входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.

Первого ноября на станцию прибыл корабль "Шэньчжоу-21" с тремя космонавтами, и 4 ноября состоялась церемония передачи управления орбитальной станцией новому экипажу, после чего 5 ноября экипаж "Шэньчжоу-20" должен был вернуться на Землю.