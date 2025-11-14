Задержавшиеся на орбите китайские космонавты вернутся 14 ноября

ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Возвращение экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20", задержавшегося на китайской орбитальной станции из-за влияния комического мусора, запланировано на 14 ноября, заявили в управлении программы пилотируемых полетов КНР.
Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю после выполнения полугодовой миссии, которое изначально планировалось на 5 ноября, было отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем.
"Экипаж космонавтов "Шэньчжоу-20" 14 ноября вернётся на посадочную площадку Дунфэн (расположена в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР - ред.) на борту космического корабля "Шэньчжоу-21", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что экипаж находится в хорошем состоянии, ведется интенсивная подготовка к их возвращению.
Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" прибыл на станцию 24 апреля, в его состав входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.
Первого ноября на станцию прибыл корабль "Шэньчжоу-21" с тремя космонавтами, и 4 ноября состоялась церемония передачи управления орбитальной станцией новому экипажу, после чего 5 ноября экипаж "Шэньчжоу-20" должен был вернуться на Землю.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет: до 2038 года.