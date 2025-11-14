Blue Origin запустила ракету с аппаратами к Марсу

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, запустила свою ракету New Glenn спустя час после внезапной остановки в последний момент перед запланированным временем старта.
Ранее в ноябре Blue Origin отменила запуск New Glenn из-за погодных условий.
Помимо запуска, Blue Origin планирует попытаться посадить первую ступень ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане, что ранее удавалось лишь компании Илона Маска SpaceX.
Первый запуск ракеты New Glenn прошел в январе этого года.
Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о 36 полетах. Первый из них, с Безосом на борту, состоялся в июле 2021 года.
