Рейтинг@Mail.ru
Blue Origin запустила ракету с аппаратами к Марсу - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
00:09 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/kosmos-2054879245.html
Blue Origin запустила ракету с аппаратами к Марсу
Blue Origin запустила ракету с аппаратами к Марсу - РИА Новости, 14.11.2025
Blue Origin запустила ракету с аппаратами к Марсу
Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, запустила свою ракету New Glenn спустя час после внезапной остановки в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T00:09:00+03:00
2025-11-14T00:09:00+03:00
наука
канаверал
флорида
марс
джефф безос
илон маск
blue origin
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993964409_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_43b8e239b45fa1f57de159e377b4c546.jpg
https://ria.ru/20251110/raketa-2053847108.html
https://ria.ru/20211211/polet-1763293264.html
канаверал
флорида
марс
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993964409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ccb26250b293c2eddba310f0aa7b167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канаверал, флорида, марс, джефф безос, илон маск, blue origin, amazon, наса, космос, в мире
Наука, Канаверал, Флорида, Марс, Джефф Безос, Илон Маск, Blue Origin, Amazon, НАСА, Космос, В мире
Blue Origin запустила ракету с аппаратами к Марсу

Компания Blue Origin запустила ракету New Glenn к Марсу спустя час

© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты New Glenn компании Blue Origin
Запуск ракеты New Glenn компании Blue Origin - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / John Raoux
Запуск ракеты New Glenn компании Blue Origin. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, запустила свою ракету New Glenn спустя час после внезапной остановки в последний момент перед запланированным временем старта.
Старт ракеты был запланирован изначально на 14.57 по местному времени (22.57 мск), но в последние секунды запуск с мыса Канаверал во Флориде был остановлен. В результате запуск состоялся спустя почти час - в 15.55 (23.55 мск).
Старт многоразового космического корабля New Shepard с Джеффом Безосом на борту - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn
10 ноября, 01:37
Ранее в ноябре Blue Origin отменила запуск New Glenn из-за погодных условий.
Целью пуска является отправка к Марсу двух космических аппаратов в рамках программы Escapade американского космического агентства НАСА.
Помимо запуска, Blue Origin планирует попытаться посадить первую ступень ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане, что ранее удавалось лишь компании Илона Маска SpaceX.
Первый запуск ракеты New Glenn прошел в январе этого года.
Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о 36 полетах. Первый из них, с Безосом на борту, состоялся в июле 2021 года.
Многоразовый космический корабль New Shepard с Джеффом Безосом на борту во время первого пилотируемого полета - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
Blue Origin успешно провела новый суборбитальный туристический полет
11 декабря 2021, 18:30
 
НаукаКанавералФлоридаМарсДжефф БезосИлон МаскBlue OriginAmazonНАСАКосмосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала