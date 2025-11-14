https://ria.ru/20251114/koreja-2054903002.html
Белый дом не исключил, что Южная Корея построит для США корабли
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Белый дом не исключил, что Южная Корея построит для США военные корабли в рамках торговой сделки между двумя странами.
"Эти инициативы позволят как можно быстрее увеличить количество американских коммерческих судов и готовых к бою военных кораблей США
, включая возможное строительство американских кораблей в Республике Корея", - говорится в тексте документа, выложенного на сайте Белого дома.