Три иностранные компании намерены приобрести активы "Лукойла" в Румынии

18:23 14.11.2025
Три иностранные компании официально объявили о намерении приобрести активы "Лукойла" в Румынии, заявил министр энергетики страны Богдан Иван. РИА Новости, 14.11.2025
экономика, румыния, дубай, европа, лукойл, министерство финансов сша, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Румыния, Дубай, Европа, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Евросоюз, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Три иностранные компании официально объявили о намерении приобрести активы "Лукойла" в Румынии, заявил министр энергетики страны Богдан Иван.
В начале этой недели он сообщал, что Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов компании на территории страны, а также с экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. Речь идет о продаже нефтеперерабатывающего завода в городе Плоешть, а также сети из более чем 300 АЗС.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в ЕС
3 ноября, 15:46
"На данный момент по крайней мере три компании официально заявили о своем намерении приобрести эту чрезвычайно важную сеть автозаправочных станций и завод Petrotel… Это коммерческое предложение между двумя частными компаниями, которое, я надеюсь, будет реализовано", - заявил Иван журналистам.
Как сообщает издание Economedia, речь идёт о венгерской группе MOL, уже присутствующей на румынском рынке, греческой Hellenic Petroleum и американской Carlyle, которая является акционером Black Sea Oil & Gas - главного игрока по добыче углеводородов на румынском черноморском шельфе.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Кроме того, ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
В связи с введением санкций "Лукойл" сообщал, что собирается продать зарубежные активы. А по данным агентства Рейтер, компания уже запросила Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Американские инвесторы интересуются покупкой иностранных активов "Лукойла"
13 ноября, 21:47
 
