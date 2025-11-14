Три иностранные компании намерены приобрести активы "Лукойла" в Румынии

КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Три иностранные компании официально объявили о намерении приобрести активы "Лукойла" в Румынии, заявил министр энергетики страны Богдан Иван.

В начале этой недели он сообщал, что Румыния ведет переговоры с " Лукойлом " о продаже активов компании на территории страны, а также с экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. Речь идет о продаже нефтеперерабатывающего завода в городе Плоешть, а также сети из более чем 300 АЗС.

"На данный момент по крайней мере три компании официально заявили о своем намерении приобрести эту чрезвычайно важную сеть автозаправочных станций и завод Petrotel… Это коммерческое предложение между двумя частными компаниями, которое, я надеюсь, будет реализовано", - заявил Иван журналистам.

Как сообщает издание Economedia, речь идёт о венгерской группе MOL, уже присутствующей на румынском рынке, греческой Hellenic Petroleum и американской Carlyle, которая является акционером Black Sea Oil & Gas - главного игрока по добыче углеводородов на румынском черноморском шельфе.

Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Кроме того, ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае

В связи с введением санкций "Лукойл" сообщал, что собирается продать зарубежные активы. А по данным агентства Рейтер, компания уже запросила Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности.