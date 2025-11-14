Рейтинг@Mail.ru
Ольга Колева стала лауреатом Национальной премии бизнес-коммуникаций - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 14.11.2025 (обновлено: 22:09 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/koleva-2054322611.html
Ольга Колева стала лауреатом Национальной премии бизнес-коммуникаций
Ольга Колева стала лауреатом Национальной премии бизнес-коммуникаций - РИА Новости, 14.11.2025
Ольга Колева стала лауреатом Национальной премии бизнес-коммуникаций
Исполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Колева стала лауреатом премии... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T21:00:00+03:00
2025-11-14T22:09:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055090198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6afb7ea62622794735c7d9ca32da5595.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055090198_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_f043fb0ccee743018af2e49f2eee4402.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва

Ольга Колева стала лауреатом Национальной премии бизнес-коммуникаций

© Фото : пресс-служба АКАРИсполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Колева
Исполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы Россия сегодня Ольга Колева - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : пресс-служба АКАР
Исполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Колева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Колева стала лауреатом премии "Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций".
Церемония награждения состоялась 14 ноября в рамках Недели рекламы в Москве. Ольга Колева отмечена как один из ведущих представителей отечественного медиарынка — тех, кто формирует общественный дискурс, создает смыслы и удерживает доверие аудитории.
Премия "Топ-менеджеры НПБК" была учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Центром развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке крупнейших отраслевых союзов. В рамках этой инициативы проводится комплексная оценка персональных достижений топ-менеджеров в сфере бизнес-коммуникаций.
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала