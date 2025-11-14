https://ria.ru/20251114/koleva-2054322611.html
Ольга Колева стала лауреатом Национальной премии бизнес-коммуникаций
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Колева стала лауреатом премии "Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций".
Церемония награждения состоялась 14 ноября в рамках Недели рекламы в Москве. Ольга Колева отмечена как один из ведущих представителей отечественного медиарынка — тех, кто формирует общественный дискурс, создает смыслы и удерживает доверие аудитории.
Премия "Топ-менеджеры НПБК" была учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Центром развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке крупнейших отраслевых союзов. В рамках этой инициативы проводится комплексная оценка персональных достижений топ-менеджеров в сфере бизнес-коммуникаций.