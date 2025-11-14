В КНДР назвали ядерное оружие самым точным выбором

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Власти КНДР в ответ на требование "Большой семерки" о полной денуклеаризации заявили о необходимости ядерного оружия в текущей геополитической обстановке, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Нынешний статус КНДР не изменяется по внешнему риторическому настоянию, а в сегодняшней суровой геополитической обстановке обладание ядерным оружием является самым точным выбором для сдерживания самых опасных и противных государств", - говорится в заявлении для прессы главы МИД КНДР Чвэ Сон Хи.
В заявлении говорится, что требования G7 игнорируют конституцию КНДР и ее суверенный выбор.
Как отметили в Пхеньяне, путь к обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове лежит в уважении к конституции КНДР, а не в настаивании на нереальной "денуклеаризации".