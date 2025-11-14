Рейтинг@Mail.ru
В КНДР назвали ядерное оружие самым точным выбором - РИА Новости, 14.11.2025
02:04 14.11.2025
В КНДР назвали ядерное оружие самым точным выбором
Власти КНДР в ответ на требование "Большой семерки" о полной денуклеаризации заявили о необходимости ядерного оружия в текущей геополитической обстановке
в мире
кндр (северная корея)
канада
пхеньян
g7
оон
кндр (северная корея)
канада
пхеньян
2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Власти КНДР в ответ на требование "Большой семерки" о полной денуклеаризации заявили о необходимости ядерного оружия в текущей геополитической обстановке, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммюнике G7 было опубликовано в среду вечером на сайте МИД Канады. Авторы заявления ссылались на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.
"Нынешний статус КНДР не изменяется по внешнему риторическому настоянию, а в сегодняшней суровой геополитической обстановке обладание ядерным оружием является самым точным выбором для сдерживания самых опасных и противных государств", - говорится в заявлении для прессы главы МИД КНДР Чвэ Сон Хи.
В заявлении говорится, что требования G7 игнорируют конституцию КНДР и ее суверенный выбор.
Как отметили в Пхеньяне, путь к обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове лежит в уважении к конституции КНДР, а не в настаивании на нереальной "денуклеаризации".
