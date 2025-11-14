МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, предлагая снизить мобилизационный возраст на Украине, не торопится отправлять своих сыновей в ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

В среду глава украинской столицы призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 23-22 лет.

"Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы сыновья богатырского телосложения. Но, как неоднократно писали журналисты, оба сына Кличко проживают в Британии и Соединенных Штатах Америки. Большой вопрос: он, Кличко, не хочет в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима?" — сказала она.

Снижение возраста мобилизации на Украине нужно для того, чтобы сохранить власть в руках Владимира Зеленского, самого Кличко и всей остальной банды, отметила Захарова.

Мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.

Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.