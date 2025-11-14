Рейтинг@Mail.ru
Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова
16:52 14.11.2025 (обновлено: 17:12 14.11.2025)
Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова
Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 14.11.2025
Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова
Мэр Киева Виталий Кличко, предлагая снизить мобилизационный возраст на Украине, не торопится отправлять своих сыновей в ВСУ, заявила официальный представитель... РИА Новости, 14.11.2025
Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова

Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, предлагая снизить мобилизационный возраст на Украине, не торопится отправлять своих сыновей в ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

В среду глава украинской столицы призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 23-22 лет.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
FT: Киев испытывает серьезные проблемы с мобилизацией и дезертирством
11 ноября, 10:02
"Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы сыновья богатырского телосложения. Но, как неоднократно писали журналисты, оба сына Кличко проживают в Британии и Соединенных Штатах Америки. Большой вопрос: он, Кличко, не хочет в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима?" — сказала она.
Снижение возраста мобилизации на Украине нужно для того, чтобы сохранить власть в руках Владимира Зеленского, самого Кличко и всей остальной банды, отметила Захарова.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
На Украине пьяный начальник военкомата хвастался убийством мирных жителей
9 ноября, 14:23

Мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу. Как заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, нарушения со стороны работников ТЦК стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, сбивают людей на машинах и провоцируют ДТП, чтобы "поймать" военнообязанных.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата
13 ноября, 20:50
 
