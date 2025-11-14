Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, предлагая снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет, не спешит отправить в ряды ВСУ своих сыновей, проживающих за границей, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы в армии сыновья богатырского телосложения. Но, как неоднократно писали журналисты, оба сына Кличко проживают в Британии и Соединенных Штатах Америки. Большой вопрос, он, Кличко, не хочет ли в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима? " - сказала она в ходе брифинга.