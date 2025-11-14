МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, предлагая снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет, не спешит отправить в ряды ВСУ своих сыновей, проживающих за границей, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22-23 лет из-за нехватки солдат.
Кличко признал растущую нехватку солдат на Украине
12 ноября, 09:01
"Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы в армии сыновья богатырского телосложения. Но, как неоднократно писали журналисты, оба сына Кличко проживают в Британии и Соединенных Штатах Америки. Большой вопрос, он, Кличко, не хочет ли в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима? " - сказала она в ходе брифинга.
По мнению официального представителя МИД РФ, снижение возраста мобилизации нужно для того, чтобы сохранить у власти на Украине Владимира Зеленского, самого Кличко и "всю остальную банду".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.