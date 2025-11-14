Рейтинг@Mail.ru
Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/klichko-2055003826.html
Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова
Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 14.11.2025
Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова
Мэр Киева Виталий Кличко, предлагая снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет, не спешит отправить в ряды ВСУ своих сыновей, проживающих за границей, РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:05:00+03:00
2025-11-14T15:05:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
виталий кличко
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_191:302:1749:1178_1920x0_80_0_0_ea04ff4f7e833548f2ebec31a9786eb4.jpg
https://ria.ru/20251112/klichko-2054388241.html
https://ria.ru/20251014/klichko-2048084938.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_0:159:2019:1674_1920x0_80_0_0_4d4edf0a3b565ca6434e89b75aa3ef7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, виталий кличко, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Виталий Кличко, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Кличко не спешит отправлять сыновей в ВСУ, заявила Захарова

Захарова: Кличко за снижение мобилизационного возраста, но его сыновья не в ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, предлагая снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет, не спешит отправить в ряды ВСУ своих сыновей, проживающих за границей, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22-23 лет из-за нехватки солдат.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Кличко признал растущую нехватку солдат на Украине
12 ноября, 09:01
"Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы в армии сыновья богатырского телосложения. Но, как неоднократно писали журналисты, оба сына Кличко проживают в Британии и Соединенных Штатах Америки. Большой вопрос, он, Кличко, не хочет ли в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима? " - сказала она в ходе брифинга.
По мнению официального представителя МИД РФ, снижение возраста мобилизации нужно для того, чтобы сохранить у власти на Украине Владимира Зеленского, самого Кличко и "всю остальную банду".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Кличко ответил на истеричное заявление Зеленского после удара ВС России
14 октября, 01:20
 
В миреУкраинаКиевРоссияВиталий КличкоМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала