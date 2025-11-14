В Китае проявляют большой интерес к писателям из России

ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Московские издатели успешно участвуют в Шанхайской детской книжной ярмарке, продвигая современную российскую литературу, писателей и иллюстраторов, которые в Китае вызывают крайне сильный интерес, заявила РИА Новости в пятницу руководитель издательского направления Агентства креативных индустрий Москвы Светлана Богатырева.

С 14 по 16 ноября проходит крупнейшая в Азиатско-Тихоокеанском регионе Шанхайская международная детская книжная ярмарка, где московские издательства и литературные агентства представляют порядка 450 разнообразных книг отечественных авторов, более 100 из которых впервые показаны китайской публике.

"Ожидания от ярмарки положительные, появилось понимание того, как за прошедший год поменялся рынок, видны какие-то перестройки, что фокус еще больше сместился на познавательный контент, чуть больше стали интересны художественные истории: текстовые повести и рассказы. Все это очень интересно было узнать и послушать в первый день, и сделать выводы на будущий год или для построения каких-то издательских планов", - заявила Богатырева.

Она подчеркнула, что китайский рынок огромен и участие в международной ярмарке предоставляет российскими издателям хорошую возможность встретиться с новыми издательствами и с большими издательскими группами Китая и других стран.

"Состав участников постоянно расширяется и по количеству стран, и по количеству издателей, которые посещают ярмарку, поэтому это очень интересно", - отметила она.

Богатырева отметила, что для московской делегации ярмарка проходит успешно.

"Завтра у нас запланирована презентация сразу трех книг российского автора Анастасии Строкиной, это сказки об этнографии, о русском севере, о жизни на русском севере. Все то, что еще не изучено, что не лежит на поверхности, наши культурные места, особенности страны, что-то такое, что ещё незнакомо, все это вызывает очень сильный интерес", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, глобальной целью участия московских издательств в Шанхайской выставке является "экспорт российской культуры, традиций, культурного кода, который конечно же всегда считывается, в том числе через литературу, как часть культуры".

"Это обязательно двусторонний обмен, то есть через понимание китайской культуры и традиций, мы понимаем, а что же интересно китайским читателям, в данном случае детским, поэтому здесь глобальная цель — это продвижение современной российской литературы, современных писателей и иллюстраторов через произведение", - указала она.

Богатырева добавила, что на сегодняшний день основной запрос китайского рынка детской литературы направлен именно на познавательную литературу.

"Очень интересно всё познавательное, то, что имеет связь с образованием, с наукой, то это как первый шаг, как вход в доступной для детей форме во что-то серьезное, что обязательно должно приносить пользу в последующем развитии ребенка, в учебе. Также сейчас более интересна стала литература для детей школьного возраста, для начальной и средней школы, сейчас основной интерес к такому сегменту", - отметила она.

Она также подчеркнула, что в Китае "огромный интерес к российским иллюстраторам".

"Обращают внимание, говорят о том, что в иллюстрациях сразу видна русскость, что сразу понятно, что это российский иллюстратор нарисовал, что есть некая связь современности с традициями, что прослеживается какой-то особенный почерк, что тоже очень приятно", - указала она.

Говоря о том, как отбирались книги именно для Шанхайской ярмарки, Богатырева отметила, что "это был выбор каждого издательства".

"Перед тем, как приехать на ярмарку определенной страны или определенного региона проводится большая работа, изучаются тренды, культурологические особенности, что будет интересно именно на этом книжном рынке", - заявила она.

При этом, отметила она, "есть бестселлеры, которые в любой стране будут актуальны и близки детям одного и того же возраста, поэтому здесь издатели ориентировались прежде всего, на тот рынок и ту страну, куда они едут, а также, конечно же, представляли свои новинки, это очень важно показать что-то новое в этом году".

Агентство представляет на ярмарке 12 московских издательств и агентств, которые презентуют в Китае книги российских авторов и иллюстраторов в рамках программы "Издательские сезоны". Программа включает участие московских издательств в крупнейших международных книжных ярмарках как в России , так и за рубежом и нацелена на создание условий для заключения издательских контрактов с зарубежными партнерами.