Поджегший кинозал в Москве рассказал, кому отправил геолокацию - РИА Новости, 14.11.2025
11:51 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/kinozal-2054953385.html
Поджегший кинозал в Москве рассказал, кому отправил геолокацию
Поджегший кинозал в Москве рассказал, что познакомился с девушкой в соцсети и отправил ей геолокацию, неизвестные это использовали, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 14.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054933049_0:571:830:1038_1920x0_80_0_0_a5e25e606b5a6e014d956a2a1e90a652.jpg
2025
Поджог в кинотеатре в ТЦ "Авиапарк" в Москве
Поджог в кинотеатре в ТЦ Авиапарк в Москве
© Кадр видео из соцсетей
Поджог в кинотеатре в ТЦ "Авиапарк" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Поджегший кинозал в Москве рассказал, что познакомился с девушкой в соцсети и отправил ей геолокацию, неизвестные это использовали, сообщает прокуратура Москвы.
"Он показал, что после знакомства в социальной сети с девушкой и направления ей своей геолокации для выбора места встречи, с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним", - говорится в сообщении.
