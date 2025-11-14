Рейтинг@Mail.ru
Ежегодная "Киноелка" для всей семьи пройдет на "Мосфильме" - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:48 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/kinoelka-2054984036.html
Ежегодная "Киноелка" для всей семьи пройдет на "Мосфильме"
Ежегодная "Киноелка" для всей семьи пройдет на "Мосфильме" - РИА Новости, 14.11.2025
Ежегодная "Киноелка" для всей семьи пройдет на "Мосфильме"
С 20 декабря и до окончания новогодних каникул, в год 130-летия российского кинематографа, на "Мосфильме" состоится ежегодная "Киноелка" для всей семьи (0+),... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:48:00+03:00
2025-11-14T13:48:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054982796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37a375e376ab12b4ecddbbcc24c8f16b.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054982796_205:0:1645:1080_1920x0_80_0_0_42661ec5d28ac1ccc45d4df1a920f58f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Ежегодная "Киноелка" для всей семьи пройдет на "Мосфильме"

© Фото предоставлено Оргкомитетом проекта "Новогоднее представление на киностудии "Мосфильм"Ежегодная "Киноелка" для всей семьи пройдет на "Мосфильме"
Ежегодная Киноелка для всей семьи пройдет на Мосфильме - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото предоставлено Оргкомитетом проекта "Новогоднее представление на киностудии "Мосфильм"
Ежегодная "Киноелка" для всей семьи пройдет на "Мосфильме"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - Оргкомитет проекта "Новогоднее представление на киностудии "Мосфильм". С 20 декабря и до окончания новогодних каникул, в год 130-летия российского кинематографа, на "Мосфильме" состоится ежегодная "Киноелка" для всей семьи (0+), которая в этом сезоне получила название "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе".
В основе сюжета шоу — межгалактическое приключение помощников Деда Мороза, которым подвластны любые испытания. Снеговики и их верные друзья - Кнопка, Соловей, Стрекоза, Пчелка, Пингвины и Муравей отправятся за звездой с небес, исполняющей все детские желания на Земле.
Традиционно в новогоднем представлении примут участие звезды отечественного кино и телевидения, среди которых актер, заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины", и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты появятся в сказочных кинообразах на больших светодиодных экранах.
"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе" — это яркий мюзикл для всей семьи с авторскими декорациями, оркестровой музыкой, красочными костюмами и новейшими спецэффектами. А над его созданием работает профессиональная команда, состоящая из лидеров индустрии развлечений и отечественного кинематографа, включая обладателей кинопремий "Ника", "Золотого орла", диплома "Лучший продюсер мероприятий для детей и юношества" и даже номинант на премию "Эмми".
Перед началом представления и по его окончании юные зрители и их родители смогут посетить рождественскую кинодеревню. Это пространство с мастер-классами, выставкой реквизита и костюмов из отечественных кинофильмов, декорациями, почтой Деда Мороза, игровой зоной с кинетическим песком и насыщенной анимационной программой. Пространство Деревни будет украшено тысячами светодиодов, от мерцания которых и без того волшебная атмосфера "Мосфильма" станет еще более манящей и загадочной.
Киноелка на "Мосфильме" уже много лет занимает лидирующее место в московской новогодней афише и является девятикратным победителем рейтинга новогодних представлений города Москвы, по версии РИА Новости (проект "Социальный навигатор", 2015-2025 годов). За многолетнюю историю мероприятия его гостями стали более 200 тысяч зрителей.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала