Ежегодная "Киноелка" для всей семьи пройдет на "Мосфильме"

МОСКВА, 14 ноя - Оргкомитет проекта "Новогоднее представление на киностудии "Мосфильм". С 20 декабря и до окончания новогодних каникул, в год 130-летия российского кинематографа, на "Мосфильме" состоится ежегодная "Киноелка" для всей семьи (0+), которая в этом сезоне получила название "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе".

В основе сюжета шоу — межгалактическое приключение помощников Деда Мороза, которым подвластны любые испытания. Снеговики и их верные друзья - Кнопка, Соловей, Стрекоза, Пчелка, Пингвины и Муравей отправятся за звездой с небес, исполняющей все детские желания на Земле.

Традиционно в новогоднем представлении примут участие звезды отечественного кино и телевидения, среди которых актер, заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины", и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты появятся в сказочных кинообразах на больших светодиодных экранах.

"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе" — это яркий мюзикл для всей семьи с авторскими декорациями, оркестровой музыкой, красочными костюмами и новейшими спецэффектами. А над его созданием работает профессиональная команда, состоящая из лидеров индустрии развлечений и отечественного кинематографа, включая обладателей кинопремий "Ника", "Золотого орла", диплома "Лучший продюсер мероприятий для детей и юношества" и даже номинант на премию "Эмми".

Перед началом представления и по его окончании юные зрители и их родители смогут посетить рождественскую кинодеревню. Это пространство с мастер-классами, выставкой реквизита и костюмов из отечественных кинофильмов, декорациями, почтой Деда Мороза, игровой зоной с кинетическим песком и насыщенной анимационной программой. Пространство Деревни будет украшено тысячами светодиодов, от мерцания которых и без того волшебная атмосфера "Мосфильма" станет еще более манящей и загадочной.

Киноелка на "Мосфильме" уже много лет занимает лидирующее место в московской новогодней афише и является девятикратным победителем рейтинга новогодних представлений города Москвы, по версии РИА Новости (проект "Социальный навигатор", 2015-2025 годов). За многолетнюю историю мероприятия его гостями стали более 200 тысяч зрителей.