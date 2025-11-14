Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ раскрыли, какие теракты готовит Украина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 14.11.2025 (обновлено: 07:49 14.11.2025)
В ФСБ раскрыли, какие теракты готовит Украина
ФСБ: Киев готовит теракты вроде сорванной попытки убийства госдеятеля в РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Киевский режим под руководством Запада готовит в российских регионах теракты, аналогичные сорванной попытке убийства госдеятеля РФ на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила ФСБ России.
ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшееся Киевом убийство одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. По информации ФСБ, для подготовки этого теракта спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии.
"По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах", - говорится в сообщении.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ФСБ рассказала о возможных последствиях провокации Киева с угоном МиГ-31
11 ноября, 09:55
 
