В ФСБ раскрыли, какие теракты готовит Украина

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Киевский режим под руководством Запада готовит в российских регионах теракты, аналогичные сорванной попытке убийства госдеятеля РФ на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила ФСБ России.

"По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах", - говорится в сообщении.