МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремела третья за ночь серия взрывов, сообщает телеканал "Общественное".
"В Киеве снова слышны громкие звуки взрывов", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей территории страны звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18