В Киеве прогремели взрывы

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ.
"В Киеве гремят взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18