Уиткофф планирует встречу с важным членом ХАМАС, сообщает NYT

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует провести встречу с главным переговорщиком ХАМАС Халилем аль-Хайей, что призвано стать сигналом интереса администрации Дональда Трампа к поддержанию прямого канала связи с палестинским движением, пишет в пятницу газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, встреча пока не имеет подтвержденной даты и может быть скорректирована. Собеседники отметили, что Уиткофф намерен обсудить с аль-Хайей соблюдение прекращения огня в секторе Газа. В октябре Израиль и ХАМАС заключили соглашение о перемирии и обмене удерживаемых лиц, которое продолжает действовать, несмотря на отдельные вспышки насилия.
Газета напоминает, что Уиткофф и аль-Хайя уже встречались ранее - их первая известная встреча состоялась в Шарм-эш-Шейхе в октябре, накануне соглашения о перемирии. На переговорах также присутствовал Джаред Кушнер, зять президента Трампа, участвовавший в посредничестве.
Как пишет NYT, Уиткофф не отказывается от контактов с движением, несмотря на критику со стороны ряда израильских и американских политиков, считающих, что взаимодействие с ХАМАС придает ему необоснованную легитимность. США классифицируют ХАМАС как иностранную террористическую организацию.
NYT отмечает, что Уиткофф - не единственный представитель администрации Трампа, контактировавший с ХАМАС: в марте спецпосланник США по вопросам заложников Адам Белер встречался с представителями движения в Катаре, однако те переговоры не привели к сделке.