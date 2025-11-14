Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько слов уже заняты российскими брендами - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/issledovanie-2055003526.html
Исследование показало, сколько слов уже заняты российскими брендами
Исследование показало, сколько слов уже заняты российскими брендами - РИА Новости, 14.11.2025
Исследование показало, сколько слов уже заняты российскими брендами
Около 94% самых употребительных существительных уже заняты российскими брендами, следует из совместного исследования "Онлайн Патент" и Рег.ру, которое есть в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:05:00+03:00
2025-11-14T15:05:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147815/06/1478150676_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_157b643a9c0457391770dcdede553042.jpg
https://ria.ru/20251101/slovo-2052237299.html
https://ria.ru/20250814/rossija-2035154444.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147815/06/1478150676_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_840e9862fa161bf8a2d9b2fee09a9e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Исследование показало, сколько слов уже заняты российскими брендами

Около 94% самых употребительных существительных уже заняты российскими брендами

© Fotolia / andifinkСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Fotolia / andifink
Словарь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 94% самых употребительных существительных уже заняты российскими брендами, следует из совместного исследования "Онлайн Патент" и Рег.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Аналитики подсчитали, что 94% самых употребительных (частотных) существительных русского языка уже зарегистрированы в качестве товарных знаков для каких-либо товаров или услуг. При этом 20% таких слов, например, запатентованы абсолютно для всех категорий товаров — от продуктов питания до стройматериалов и IT-услуг", - говорится в исследовании.
Институт русского языка имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке
1 ноября, 05:22
Уточняется, что в топ-10 самых популярных существительных в российских товарных знаках вошли: центр, компания, дом, мир, завод, группа, русский, вкус, клуб и водка.
"Когда большинство простых и понятных слов уже занято, важно думать не только о юридической чистоте названия, но и о его маркетинговом потенциале. Выбранное имя становится фундаментом, который определит успех всего дальнейшего продвижения — особенно в цифровой среде, где без яркого присутствия невозможно добиться узнаваемости", - рассказал эксперт Рег. Решений Владислав Иванов.
Среди прилагательных 74% частотных слов встречаются хотя бы в одном зарегистрированном товарном знаке, а 6% используются сразу для всех возможных категорий товаров. Самыми популярными являются слова "русский", "золотой", "торговый", "натуральный", "московский", "сибирский", "детский", "новый", "красный", "белый" и "черный".
Что касается глаголов, 33% частотных слов входят хотя бы в один товарный знак, а лишь 1% – во все категории. Среди наиболее популярных глаголов в названиях брендов – "есть", "быть", "жить", "готовить", "расти", "любить", "знать", "делать", "пить" и "видеть".
Словари - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В России утвердили два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард"
14 августа, 05:52
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала