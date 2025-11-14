Исследование показало, сколько слов уже заняты российскими брендами

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 94% самых употребительных существительных уже заняты российскими брендами, следует из совместного исследования "Онлайн Патент" и Рег.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Аналитики подсчитали, что 94% самых употребительных (частотных) существительных русского языка уже зарегистрированы в качестве товарных знаков для каких-либо товаров или услуг. При этом 20% таких слов, например, запатентованы абсолютно для всех категорий товаров — от продуктов питания до стройматериалов и IT-услуг", - говорится в исследовании.

Уточняется, что в топ-10 самых популярных существительных в российских товарных знаках вошли: центр, компания, дом, мир, завод, группа, русский, вкус, клуб и водка.

"Когда большинство простых и понятных слов уже занято, важно думать не только о юридической чистоте названия, но и о его маркетинговом потенциале. Выбранное имя становится фундаментом, который определит успех всего дальнейшего продвижения — особенно в цифровой среде, где без яркого присутствия невозможно добиться узнаваемости", - рассказал эксперт Рег. Решений Владислав Иванов.

Среди прилагательных 74% частотных слов встречаются хотя бы в одном зарегистрированном товарном знаке, а 6% используются сразу для всех возможных категорий товаров. Самыми популярными являются слова "русский", "золотой", "торговый", "натуральный", "московский", "сибирский", "детский", "новый", "красный", "белый" и "черный".