15:52 14.11.2025
Иран задержал танкер из ОАЭ, сообщает AP
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Иран якобы задержал нефтяной танкер, шедший под флагом Маршалловых Островов через Ормузский пролив из ОАЭ, передает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Иран задержал нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов, когда тот проходил через узкий Ормузский пролив в пятницу. Судно было направлено в иранские территориальные воды... Судно Talara направлялось из Аджмана (Объединенные Арабские Эмираты) в Сингапур, когда его перехватили иранские силы", - говорится в сообщении агентства.
Как пишет агентство, управляющая судном кипрская компания Columbia Shipmanagement заявила, что потеряла связь с танкером, перевозившим высокосернистое дизельное топливо. Агентство отмечает, что компания сообщила об этом "соответствующим органам" и для восстановления связи с судном тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, включая службы морской безопасности и судовладельца.
После обострения конфликта Ирана и Израиля исламская республика неоднократно угрожала перекрыть Ормузский пролив - важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через этот пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, были предназначены азиатским государствам, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт неподалеку от Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Иран прибыл первый грузовой поезд из России
