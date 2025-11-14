https://ria.ru/20251114/indiya-2055093427.html
В Индии в полицейском участке произошел взрыв, сообщают СМИ
Взрыв прогремел в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии во время осмотра помещения, по меньшей мере восемь человек пострадали,... РИА Новости, 14.11.2025
Hindustan Times: в Индии в полицейском участке произошел взрыв, 8 человек ранены