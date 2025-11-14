Рейтинг@Mail.ru
В Индии в полицейском участке произошел взрыв, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
22:42 14.11.2025
В Индии в полицейском участке произошел взрыв, сообщают СМИ
В Индии в полицейском участке произошел взрыв, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
В Индии в полицейском участке произошел взрыв, сообщают СМИ
Взрыв прогремел в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии во время осмотра помещения, по меньшей мере восемь человек пострадали,... РИА Новости, 14.11.2025
В Индии в полицейском участке произошел взрыв, сообщают СМИ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии во время осмотра помещения, по меньшей мере восемь человек пострадали, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники.
"По меньшей мере восемь человек пострадали после того, как произошел взрыв в полицейской станции в Новгаме... в пятницу. Взрыв произошел, когда сотрудники полиции... проводили осмотр внутри помещения", - говорится в статье издания.
Как уточняет газета, в результате взрыва были повреждены несколько транспортных средств на территории участка.
