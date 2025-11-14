Индия предала Россию. Но ненадолго

Вашингтон сохранит высокие пошлины на индийские товары, но снизит "в какой-то момент" в связи с сокращениями закупок нефти у России, заявил президент США Дональд Трамп. У него по этому вопросу семь пятниц на неделе. Ранее он неоднократно говорил, что Индия полностью откажется от русской нефти, и ссылался на обещание ее премьера Нарендры Моди. А в Нью-Дели опровергали не только обещание, но и сам разговор между Моди и Трампом по этому поводу.

В какой-то момент заявления про Индию стали восприниматься как стандартный информационный шум человека, который остановил восемь войн и сделал Америку снова великой. Но в этот раз все как будто иначе: индийцы и впрямь что-то пообещали. А кое-что уже выполнили.

Они этому сами не рады и предпочти бы скрыть. Но два миллиона баррелей в мешке не утаишь, тем более каждый день. Пять крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны не разместили ни одного заказа на поставки российской нефти в декабре, а они потребляют порядка 80 процентов от общих объемов ее экспорта в Индию.

Получается, на сей раз Трамп не врал, а просто забегал вперед и ставил контрагента в неудобное положение. Для Индии шантаж со стороны США был вопросом большой национальной гордости и огромной экономической выгоды, но в Нью-Дели поддались, не желая этого афишировать. А президент США, до того смотревший на Моди волком, вдруг стал ласковым котом, оставаясь при всем том бизнесменом. Тарифы, говорит, пока не снижу. Мало дали, хочу еще.

Вопрос о том, зачем Трамп такой вредный, не стоит. Он всегда таким был. Его нефтяной торг с Индией — часть более сложной политики, где переплелись давление на Россию и переговоры о торговом соглашении с Нью-Дели, но главный вектор — это замещение российских энергоресурсов американскими на всех более-менее привлекательных рынках. Какими бы ни были отношения Вашингтона с Москвой и линия фронта на Украине, наши нефть и СПГ продолжат теснить при Трампе, после Трампа и через голову Трампа, если понадобится.

Но про американца и так понятно, что он нам не брат, а вот хинди руси давно бхай бхай. Неблаговидная роль США как главного антагониста не отменяет того, что индийцы Россию как будто предали. Только не всякое предательство на самом деле предательство. Иногда это маневр, как показано в фильмах Болливуда.

Американская нефть в принципе не может заменить Индии российскую — слишком дорогая для ее целей. Экспорт из России нужен для переработки, это один из локомотивов индийской экономики, стратегическая ставка власти и источник благосостояния многих. Разбуди востоковеда посреди ночи и спроси, чем, помимо противостояния с Пакистаном, заняты индийцы, — он ответит: нефтепереработкой и прочей химической промышленностью.

После начала СВО и введения против России тысяч новых санкций для индийских НПЗ наступили золотые дни. В 2022 году они увеличили экспорт нефти из России в 19 раз, в 2023 году — еще в 2,6 раза, в 2024 году еще на 6,9 процента — до 1,6 миллиона баррелей в сутки. А в июне 2025-го было два миллиона баррелей. Более трети нефтяного экспорта Индии теперь идет из России.

Эти гигантские объемы не закупались прежде, поскольку Европа готова была платить больше, чем индийские НПЗ. Когда же обстоятельства заставили Россию дать дисконт, черное золото потекло в Индию стремительным потоком и перерабатывается там в бензин, который продается, помимо прочего, в Европейский Союз. Так Европа опять стала крайней, поскольку раньше получала бензин из того же сырья с собственных НПЗ.

Важной частью этой схемы для индийцев являются споты и тендеры. Отказ от долгосрочных контрактов дает им свободу маневра и привычную обстановку восточного рынка, когда торг — это еще и спорт. А торгуются они со всеми: и с Россией, и с США, от месяца к месяцу то увеличивая, то снижая закупки, когда американцы надавили или россияне дали скидку меньше ожидаемой.

Поставки в октябре оценивались в 1,48 миллиона баррелей в сутки. Это больше, чем в сентябре, но меньше, чем в августе. Если на декабрь на фоне сложных переговоров в США пришлась тактика отката, то на январь госкомпания Indian Oil Corp заказ разместила. А уже в феврале-марте ситуация должна измениться самым позорным для Вашингтона образом.

Ожидается, что к тому моменту Верховный суд США вынесет постановление о незаконности всех президентских тарифов, после чего Трамп Индии еще и должен останется, так как собранные пошлины придется вернуть. "А теперь, ехидна, когда я вырвал у тебя жало, — кусайся, если сможешь", — злорадствовал Атос по другому поводу.

Казалось бы, невероятно, что так можно поступить с жалом американского президента и с государственным бюджетом США, который ущемится не менее чем на сотню миллиардов долларов. Но высокие тарифы — это внешнеторговая стратегия своего рода секты в окружении Трампа, чьим лидером является многолетний союзник Сороса, а ныне министр финансов Скот Бессент. Она резко не нравится большинству американских предпринимателей и большинству американцев в принципе. Первые изначально выступали против войны пошлин, поскольку предпочитают предсказуемость, а вторым не по вкусу инфляция как последствие этой войны.

И главное: по Конституции США тарифы и пошлины находятся в ведении конгресса, а не Белого дома. Судьи не могут извернуться так, чтоб это не выглядело бесстыжим подсуживанием президенту, против которого в данном случае болеет вся остальная страна.

Разглагольствования Трампа о его победах, реальные они или мнимые, всегда навязчивы и оставляют ощущение хорошей мины при плохой игре. В случае с Индией разница между миной и игрой обещает стать колоссальной, что делает декабрьское отступление Нью-Дели по нефтяному вопросу заведомо тактическим.

Индийский слон не предаст родину слонов, тем более в вопросе, который приносит ему чрезвычайно много денег. Просто в случае с Трампом периода тарифной горячки для Индии слишком заманчиво отойти в сторону на месяц-два и посмотреть, что получится.