У челябинской ОПГ изъяли имущество на 2,5 миллиарда рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ к физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, изъял в доход государства их имущество стоимостью 2,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.