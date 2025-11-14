Рейтинг@Mail.ru
18:15 14.11.2025
У челябинской ОПГ изъяли имущество на 2,5 миллиарда рублей
У челябинской ОПГ изъяли имущество на 2,5 миллиарда рублей
Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ к физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, изъял в доход государства их имущество... РИА Новости, 14.11.2025
У челябинской ОПГ изъяли имущество на 2,5 миллиарда рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ к физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, изъял в доход государства их имущество стоимостью 2,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сегодня решением Советского районного суда Челябинска на основании административного иска Генерального прокуратуры РФ объединение "Махонинские" признано экстремистским, и деятельность которого на территории РФ запрещена. Судебной инстанцией вынесено решение об обращении в доход государства его имущества на сумму около 2,5 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ГП попросила изъять группу компаний, владеющую "Кириешками" и "Яшкино"
26 августа, 16:32
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскГенеральная прокуратура РФ
 
 
