Буддийский лама рассказал, как улучшить иммунитет

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. "Правильное боление" - лучшее средство улучшения иммунитета, в целом же традиционная восточная медицина стремиться привести организм в гармоничное состояние, чтобы противостоять болезням, рассказал РИА Новости эмчи-лама Буддийской традиционной сангхи России, председатель межрегиональной общественной организации "Союз Эмчи" Зорик Дымбрылов.

"Медицина – одна из основных буддийский наук, я изучал ее в Иволгинском дацане в Бурятии . В Москве есть представительство Буддийской традиционной сангхи России , есть свой маленький медцентр, где я практикую. К нам приходят лечиться люди разных национальностей, вероисповеданий", - рассказал эмчи (то есть занимающийся медициной) лама Дымбрылов.

По его словам, часто люди лечат в том числе сезонные ОРВИ медикаментами из рекламы по принципу "некогда болеть".

"Принимают без разбора противовирусные, антибиотики, симптоматические средства, иммуностимуляторы, ведь "надо улучшать иммунитет". Также сбивают даже незначительную температуру вместо того, чтобы пропотеть, переболеть. Таким образом, люди вмешиваются в работу еще не мобилизованного для борьбы с болезнью иммунитета, у которого есть свой, природный алгоритм действий. Правильное боление - лучшее средство улучшения иммунитета. Ведь людей, у которых действительно плохой иммунитет, - мало", - пояснил эмчи-лама.

Он отметил, что для буддийской традиционной медицины характерен общий подход к человеку как к системе, а не лечение отдельных болезней и их симптомов, что, в свою очередь, характерно для западной доказательной медицины.

"У нас большое внимание уделяется гомеостазу, саморегуляции организма и его связи с окружающей средой. Работа организма связана с лунными и солнечными циклами, временем суток и года. Учитывается все - и возраст, и образ жизни. Поэтому лечение индивидуальное и комплексное. Если говорить просто, чтобы не болеть, надо быть в гармонии. Мы используем четыре метода приведения в гармонию: коррекция питания; коррекция образа жизни, мыслей, поведения; назначение медикаментов и процедур (иглоукалывание, кровопускание и так далее). Традиционная восточная медицина может дополнять западную, особенно в реабилитации после тяжелых болезней, когда нужно привести организм в гармоничное состояние", - пояснил лама.

В целом для поддержания здоровья он посоветовал философски относиться к жизни.