МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
"В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
