Рейтинг@Mail.ru
Победителями реготбора на грант "Агростартап" стали 8 фермеров Подмосковья - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:04 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/grant-2055040451.html
Победителями реготбора на грант "Агростартап" стали 8 фермеров Подмосковья
Победителями реготбора на грант "Агростартап" стали 8 фермеров Подмосковья - РИА Новости, 14.11.2025
Победителями реготбора на грант "Агростартап" стали 8 фермеров Подмосковья
В Подмосковье определили восемь фермеров, которые получат гранты "Агростартап", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:04:00+03:00
2025-11-14T17:04:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577373657_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_02e10ea8a4cae534b84e232ccd71e3dc.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577373657_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56082a2870e41bb42142bc376499dd22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Победителями реготбора на грант "Агростартап" стали 8 фермеров Подмосковья

В Подмосковье выбрали победителей реготбора на грант "Агростартап"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФермерское хозяйство
Фермерское хозяйство - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Фермерское хозяйство. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье определили восемь фермеров, которые получат гранты "Агростартап", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Среди получателей – фермеры из Можайска, Серебряных Прудов, Шаховской, Серпухова и Орехово-Зуева.
В ведомстве отметили, что грантовую поддержку получили фермеры с проектами по созданию и развитию К(Ф)Х в Серебряных Прудах – выделено 7 миллионов рублей, выращиванию жимолости, малины и голубики в Можайске – более 4,3 миллиона рублей, органическому пчеловодству в Шаховской – свыше 3,6 миллиона рублей, развитию эко-фермы в Можайске – 7 миллионов рублей, а также питомнику семейного типа плодовых и декоративных культур в Серпухове – более 4,5 миллиона рублей.
Кроме этого, по 5 миллионов рублей выделено на создание и развитие трех хозяйств в сфере животноводства и овцеводства в Можайске и Орехово-Зуеве.
Грант "Агростартап" обеспечивает до 90% затрат на запуск или расширение фермерского хозяйства. Средства можно направить на покупку земель сельхозназначения, подготовку проектной документации, строительство или реконструкцию производственных зданий, подведение инженерных сетей и многое другое.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала