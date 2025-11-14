Победителями реготбора на грант "Агростартап" стали 8 фермеров Подмосковья

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье определили восемь фермеров, которые получат гранты "Агростартап", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди получателей – фермеры из Можайска, Серебряных Прудов, Шаховской, Серпухова и Орехово-Зуева.

В ведомстве отметили, что грантовую поддержку получили фермеры с проектами по созданию и развитию К(Ф)Х в Серебряных Прудах – выделено 7 миллионов рублей, выращиванию жимолости, малины и голубики в Можайске – более 4,3 миллиона рублей, органическому пчеловодству в Шаховской – свыше 3,6 миллиона рублей, развитию эко-фермы в Можайске – 7 миллионов рублей, а также питомнику семейного типа плодовых и декоративных культур в Серпухове – более 4,5 миллиона рублей.

Кроме этого, по 5 миллионов рублей выделено на создание и развитие трех хозяйств в сфере животноводства и овцеводства в Можайске и Орехово-Зуеве.