Суд заочно приговорил Гозмана* к десяти годам колонии - РИА Новости, 14.11.2025
13:59 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/gozman-2054986097.html
Суд заочно приговорил Гозмана* к десяти годам колонии
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана* (признан иногентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:59:00+03:00
2025-11-14T13:59:00+03:00
россия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд заочно приговорил Гозмана* к десяти годам колонии

Гозмана заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛеонид Гозман*
Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Леонид Гозман*. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана* (признан иногентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам лишения свободы с учетом его первого срока, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Окончательно назначить Гозману* наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбываем в колонии общего режима", - огласил приговор судья.
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
