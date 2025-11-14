https://ria.ru/20251114/gozman-2054986097.html
Суд заочно приговорил Гозмана* к десяти годам колонии
Суд заочно приговорил Гозмана* к десяти годам колонии - РИА Новости, 14.11.2025
Суд заочно приговорил Гозмана* к десяти годам колонии
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана* (признан иногентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам... РИА Новости, 14.11.2025
россия
Суд заочно приговорил Гозмана* к десяти годам колонии
Гозмана заочно приговорили к 10 годам лишения свободы
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана* (признан иногентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам лишения свободы с учетом его первого срока, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Окончательно назначить Гозману* наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбываем в колонии общего режима", - огласил приговор судья.
Также Гозмана* лишили права 5 лет администрировать сайты.
Прокурор просил об 11-летнем сроке.
Гозман* заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Как сообщали в СК
РФ, поводом для возбуждения дела стало его интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма.
Ранее 75-летний политик был заочно осужден за фейки о Вооруженных силах РФ, суд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима.
Гозман* внесен в перечень террористов и экстремистов.
* признан иногентом, внесен в перечень террористов и экстремистов