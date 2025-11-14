В гостиницы Подмосковья инвестируют 740 миллиардов рублей

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На данный момент в Подмосковье реализуется 120 инвестпроектов в гостиничном секторе, а объем заявленных инвестиций по ним составляет 740 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"На сегодняшний день в Подмосковье реализуется 120 инвестпроектов в гостиничном секторе. Объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет 740 миллиардов рублей. Ввод новых гостиниц в эксплуатацию позволит увеличить номерной фонд региона на 11 тысяч номеров. В результате реализации всех этих проектов будет создано 24 тысячи рабочих мест", — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Она отметила, что развитие и реализация туристического потенциала Подмосковья является одной из приоритетных задач областного правительства. Именно поэтому проекты строительства новых гостиниц могут получить в регионе землю под реализацию проекта по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Ряд инвестиционных проектов уже получил такую поддержку.