13:12 14.11.2025
В гостиницы Подмосковья инвестируют 740 миллиардов рублей
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧетыре звезды на входе в гостиницу
Четыре звезды на входе в гостиницу - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Четыре звезды на входе в гостиницу. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На данный момент в Подмосковье реализуется 120 инвестпроектов в гостиничном секторе, а объем заявленных инвестиций по ним составляет 740 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На сегодняшний день в Подмосковье реализуется 120 инвестпроектов в гостиничном секторе. Объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет 740 миллиардов рублей. Ввод новых гостиниц в эксплуатацию позволит увеличить номерной фонд региона на 11 тысяч номеров. В результате реализации всех этих проектов будет создано 24 тысячи рабочих мест", — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что развитие и реализация туристического потенциала Подмосковья является одной из приоритетных задач областного правительства. Именно поэтому проекты строительства новых гостиниц могут получить в регионе землю под реализацию проекта по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Ряд инвестиционных проектов уже получил такую поддержку.
На инвестиционной карте Подмосковья можно будет подобрать и подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов.
Три города Подмосковья номинированы на Национальную гостиничную премию - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Три города Подмосковья номинированы на Национальную гостиничную премию
8 октября, 17:16
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
