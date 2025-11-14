В Госдуме прокомментировали слухи о включении Telegram в "белый список"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добавление Telegram в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях, невозможно, так как мессенджер является иностранной платформой, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта ЕР "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Сейчас в СМИ и соцсетях ходят слухи о том, что Telegram якобы попал в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу разъяснить: это невозможно. Telegram - иностранная платформа, и по определению не может входить в перечень, который формируется исключительно исходя из социальной значимости и критически важных потребностей граждан", - сказал Немкин.
Парламентарий уточнил, что любые слухи о включении иностранных мессенджеров или коммерческих сайтов в "белый список" являются информационным шумом.
"Белый список" формируется не под интересы бизнеса, а исключительно для защиты граждан. Его цель - создать безопасную и стабильную цифровую среду, где люди могут комфортно решать повседневные задачи даже при временных ограничениях интернета", - заключил он.
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений.
Так, на первом этапе Минцифры РФ включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
