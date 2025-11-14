Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали слухи о включении Telegram в "белый список" - РИА Новости, 14.11.2025
19:40 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/gosduma-2055071521.html
В Госдуме прокомментировали слухи о включении Telegram в "белый список"
В Госдуме прокомментировали слухи о включении Telegram в "белый список" - РИА Новости, 14.11.2025
В Госдуме прокомментировали слухи о включении Telegram в "белый список"
Добавление Telegram в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях, невозможно, так как мессенджер является... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T19:40:00+03:00
2025-11-14T19:40:00+03:00
технологии
россия
антон немкин (депутат)
telegram
госдума рф
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/79/1518597989_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a2a0ff03731a8d4697dd5f6f74aa597c.jpg
https://ria.ru/20250919/spisok-2042889170.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/79/1518597989_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_3f9119dc0fa93d29f280da4ac3f64400.jpg
1920
1920
true
технологии, россия, антон немкин (депутат), telegram, госдума рф, единая россия, общество
Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), Telegram, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В Госдуме прокомментировали слухи о включении Telegram в "белый список"

В Госдуме опровергли слухи о включении Telegram в белый список

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добавление Telegram в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях, невозможно, так как мессенджер является иностранной платформой, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта ЕР "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Сейчас в СМИ и соцсетях ходят слухи о том, что Telegram якобы попал в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу разъяснить: это невозможно. Telegram - иностранная платформа, и по определению не может входить в перечень, который формируется исключительно исходя из социальной значимости и критически важных потребностей граждан", - сказал Немкин.
Парламентарий уточнил, что любые слухи о включении иностранных мессенджеров или коммерческих сайтов в "белый список" являются информационным шумом.
"Белый список" формируется не под интересы бизнеса, а исключительно для защиты граждан. Его цель - создать безопасную и стабильную цифровую среду, где люди могут комфортно решать повседневные задачи даже при временных ограничениях интернета", - заключил он.
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений.
Так, на первом этапе Минцифры РФ включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
"Белый список" интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю
19 сентября, 08:36
"Белый список" интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю
19 сентября, 08:36
 
ТехнологииРоссияАнтон Немкин (депутат)TelegramГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
