В Госдуме прокомментировали слухи о включении Telegram в "белый список"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добавление Telegram в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях, невозможно, так как мессенджер является иностранной платформой, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта ЕР "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Сейчас в СМИ и соцсетях ходят слухи о том, что Telegram якобы попал в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу разъяснить: это невозможно. Telegram - иностранная платформа, и по определению не может входить в перечень, который формируется исключительно исходя из социальной значимости и критически важных потребностей граждан", - сказал Немкин

Парламентарий уточнил, что любые слухи о включении иностранных мессенджеров или коммерческих сайтов в "белый список" являются информационным шумом.

"Белый список" формируется не под интересы бизнеса, а исключительно для защиты граждан. Его цель - создать безопасную и стабильную цифровую среду, где люди могут комфортно решать повседневные задачи даже при временных ограничениях интернета", - заключил он.

В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений.