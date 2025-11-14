Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
01:43 14.11.2025
В Госдуме подготовили проект о наказании за преступления против пенсионеров
В Госдуме подготовили проект о наказании за преступления против пенсионеров - РИА Новости, 14.11.2025
В Госдуме подготовили проект о наказании за преступления против пенсионеров
Депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин и Алексей Куринный разработали законопроект, согласно которому преступления против пенсионеров предлагается считать... РИА Новости, 14.11.2025
общество
россия
госдума рф
россия
2025
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме подготовили проект о наказании за преступления против пенсионеров

Преступление против пенсионеров может стать отягчающим обстоятельством

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин и Алексей Куринный разработали законопроект, согласно которому преступления против пенсионеров предлагается считать отягчающим обстоятельством, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Проект и документы к нему направлены в Верховный суд РФ для получения официального отзыва.
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более 21 миллиона рублей
7 ноября, 10:35
Изменения предлагается внести в статью 63 "Обстоятельства, отягчающие наказание" УК РФ.
В проекте отмечается, что отягчающим обстоятельством предлагается считать "совершение преступления в отношении лица, заведомо для виновного достигшего пенсионного возраста". Авторы проекта под пенсионным возрастом предлагают считать возраст, по достижении которого лицо старше 60 лет имеет право обратиться за назначением пенсии по старости.
Как подчёркивается в пояснительной записке, по данным открытых источников примерно 20% потерпевших от мошеннических действий являются лицами пенсионного возраста.
"Представляется, что принятие настоящего законопроекта позволит расширить сложившуюся правоприменительную практику, когда преклонный возраст потерпевшего является обстоятельством, отягчающим наказание", - сказано в сопроводительных документах к проекту.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В ГД предложат ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет
24 октября, 01:17
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
