В Госдуме подготовили проект о наказании за преступления против пенсионеров

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин и Алексей Куринный разработали законопроект, согласно которому преступления против пенсионеров предлагается считать отягчающим обстоятельством, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Проект и документы к нему направлены в Верховный суд РФ для получения официального отзыва.

Изменения предлагается внести в статью 63 "Обстоятельства, отягчающие наказание" УК РФ.

В проекте отмечается, что отягчающим обстоятельством предлагается считать "совершение преступления в отношении лица, заведомо для виновного достигшего пенсионного возраста". Авторы проекта под пенсионным возрастом предлагают считать возраст, по достижении которого лицо старше 60 лет имеет право обратиться за назначением пенсии по старости.

Как подчёркивается в пояснительной записке, по данным открытых источников примерно 20% потерпевших от мошеннических действий являются лицами пенсионного возраста.