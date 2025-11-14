Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проекты о маркировке видео, созданных с помощью ИИ - РИА Новости, 14.11.2025
00:10 14.11.2025
В Госдуму внесут проекты о маркировке видео, созданных с помощью ИИ
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на регулирование использования технологий искусственного интеллекта при... РИА Новости, 14.11.2025
технологии
госдума рф
общество
2025
технологии, госдума рф, общество
Технологии, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проекты о маркировке видео, созданных с помощью ИИ

В Госдуму внесут проекты об обязательной маркировке видео с использованием ИИ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на регулирование использования технологий искусственного интеллекта при создании видеоконтента, в частности, предлагается ввести обязательную маркировку видео, созданных с помощью ИИ, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Автором инициатив стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"Проект закона предлагает внести изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", включив определения синтетического видеоматериала, маркировки и владельца видеохостинга", - сообщается в пояснительной записке к одному из проектов.
Первым законопроектом предлагается установить обязательную маркировку видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта.
Маркировка, согласно проекту, должна включать в себя два элемента: видимое обозначение, отображаемое при просмотре видео, а также машиночитаемую метку в метаданных, содержащую сведения о применении ИИ, дате и владельце ресурса.
Такой подход, по мнению авторов, обеспечит прозрачность, поможет пользователям отличать реальные видеоматериалы от синтетических и предотвратит распространение дезинформации и дипфейков.
Вторым законопроектом дополняется КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение требований к маркировке синтетических видеоматериалов. Для граждан предусматривается штраф от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.
"Маркировка - это не ограничение свободы, а защита пользователей от обмана. Сегодня искусственный интеллект способен создавать визуальные образы, неотличимые от реальности. Без маркировки это превращается в инструмент манипуляции и подмены фактов. Мы предлагаем ввести простое и понятное правило - любая генерация с помощью ИИ должна быть обозначена. Это вопрос доверия, безопасности и ответственности перед обществом", - сказал Гусев РИА Новости.
ТехнологиГосдума РФОбщество
 
 
